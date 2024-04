El tierno mensaje de Oriana, la hija de Gaby Espino a Jencarlos Canela: ‘Feliz cumpleaños al papá más genial’

En la vida de Oriana, la hija mayor de Gaby Espino, hay dos hombres muy importantes; su padre biológico, Cristóbal Lander, y Jencarlos Canela, expareja de su mamá, quien estuvo involucrado con su crianza. Con ambos, la adolescente tiene una relación especial, sin embargo su relación con Jencarlos ha llamado especialmente la atención, pues ella lo considera como una figura paterna en su vida, esto a pesar de que el cantante y actor rompió su relación con Gaby Espino hace 10 años. Con motivo del cumpleaños 36 del cantante, ‘Ori’ le dedicó un mensaje muy especial, en el que lo llama ‘papá’.

©@jencarlosmusic



Jencarlos Canela y Oriana, hija de Gaby Espino

A través de sus stories de Instagram, la jovencita compartió un collage formado por dos imágenes; en la primera se aprecia a Jencarlos pescando en un bote en un atardecer, en la segunda, el actor y cantante se deja ver conduciendo un vehículo con la pequeña ‘Ori’ entre sus brazos. “Happy birthday to the coolest dad ever. I love you. (Feliz cumpleaños al papá más genial de todos los tiempos)”, escribió Oriana sobre la imagen.

Jencarlos y Gaby hicieron pública su relación en 2011, cuando Oriana tenía alrededor de unos tres años. La pareja se estableció en Miami y poco después dieron a conocer que estaban en la dulce espera de su primer hijo juntos. En febrero de 2012, nació Nickolas y así, como una familia de cuatro, empezaron a escribir un nuevo capítulo. Dos años más tarde, la actriz y el cantante anunciaron el fin de su relación, sin embargo él siguió pendiente de los niños. De hecho, tienen una relación de respeto y cordialidad por el bien de los chicos e incluso, ‘Jen’ ha llevado a Oriana a su primer facial, además de darle lecciones de manejo.

Incluso, Cristóbal Lander, el papá de Oriana, quien vive en Venezuela con su esposa e hijos, ha reconocido públicamente la labor que Jencarlos ha hecho al ayudarlo en la crianza de su hija con Gaby Espino.

©@jencarlosmusic



Jencarlos y Nickolas Canela con Oriana Lander

Por otro lado, la estrella de Santa Diabla, recién contó en una entrevista con HOLA! AMÉRICAS, que ella y Jencarlos siempr serán una familia, pues comparten a los chicos. “Nosotros tenemos dos hijos y estuvimos juntos por muchos años y a lo mejor ya no estamos juntos como pareja, pero sí estuvimos”, comentó. “O sea, el amor existió pero ahora el amor se transformó y somos familia y vamos a ser familia toda la vida porque tenemos hijos juntos”.

Ambos tienen claro que, a pesar de su ruptura, deben seguir adelante con respeto y cariño por el bien de los chicos, quienes ya están en la etapa adolescente. “Al final lo más importante es cuidarnos nosotros como familia y cuidar la salud mental de nuestros hijos y la estabilidad de ellos. Y así hemos operado desde el día #1 que nos separamos, afortunadamente”.