Jencarlos Canela y Gaby Espino, cómplices y unidos en un gran evento de su hijo

Parece que fue ayer cuando el pequeño Nickolas, el hijo de Gaby Espino y Jencarlos Canela daba sus primeros pasos... Ahora, el niño de 11 años— quien dentro de poco entrará en su etapa de adolescente— acudió a uno de sus primeros bailes formales en la escuela. Para este importante evento, el cantante no estuvo presente físicamente, pero sí que llamó a su hijo por una videollamada y conversó con él, además de que como padre orgulloso, presumió una foto de Nickolas acompañado por su bella mamá. Pese a que la relación con Gaby Espino no funcionó a nivel de pareja, como padres, ella y Jencarlos se han mostrado como los más responsables aun a la distancia.

©GettyImages



Jencarlos Canela y Gaby Espino estuvieron juntos de 2011 a 2014

En Instagram stories, el intérprete de temas como Mi corazón insiste compartió una serie de imágenes referentes al gran día de Nickolas. En una de ellas, el artista hizo una captura de pantalla a la llamada que estaba teniendo con su hijo. Junto a esta, escribió: “I love yo so much (Te amo muchísimo)”. Es probable que en esa llamada, Jencarlos le estuviera dando a su hijo algunos consejos además de expresarle lo orgulloso que estaba de él.

©@jencarloscanela



Jencarlos Canela, como el padre más orgulloso

En otra de las imágenes, Jencarlos no solo compartió una foto con su hijo, sino que en esa foto también aparece su ex, llevando un vestido negro halter por debajo de la rodilla, con un par de sandalias y un bolso dorado. Junto a esta postal, el músico de 35 años comentó: “My little guy is going to the dance today (Mi pequeño va al baile hoy)”.

©@jencarlosmusic



Gaby Espino con Nickolas

Al final de la velada, Gaby regresó a casa con Nickolas, quien estaba atento a su teléfono celular, quizá comentando los pormenores de la velada con sus amigos. Junto a la imagen, Gaby escribió: “Agotados después de una súper noche”.

©@gabyespino



De vuelta a casa después de una gran noche

Padres ante todo

En septiembre de 2011, Gaby Espino y Jencarlos Canela hicieron pública su relación, tras conocerse en el set de grabación de la telenovela Más sabe el diablo. En febrero de 2012, la pareja anunció el nacimiento de su hijo Nickolas, y junto con Oriana, la hija mayor de Gaby de su matrimonio anterior, formaron una familia.

Dos años después de la llegada de Nickolas, en 2014, Gaby y Jencarlos anunciaron su separación. A pesar de que su relación de pareja terminó, como padres tienen un gran compromiso con los chicos; de hecho, Jencarlos vio crecer a Oriana y la considera también como su propia hija. De hecho, hace poco Jencarlos acompañó a ‘Ori’ en su primer facial, mientras que en febrero pasado, él y Gaby festejaron el cumpleaños de Nickolas en familia.