De los sets a la cancha: Gaby Espino en su debut como capitana de fútbol previo a los Premios Platino Xcaret 2024

Gaby Espino cambió los sets de televisión por la cancha de fútbol, esto a propósito de la víspera de la onceava edición de los Premios Platino Xcaret, entrega que se llevará a cabo el 20 de abril, en el Parque Xcaret de Riviera Maya. La estrella es una de las invitadas para celebrar el cine iberoamericano, junto con decenas de famosos que harán un derroche de glamour en el Caribe mexicano. Previo a los premios, celebridades, influencers y futbolistas se dieron cita en el llamado Encuentro de las Estrellas en El Camaleón Mayakoba, un espacio dedicado a los amantes del golf, en un entorno de ricos ecosistemas como la jungla, los manglares, canales de agua dulce y las playas de la Riviera Maya. La estrella de telenovelas fungió como la capitana de uno de los equipos que disputaron este encuentro, en el que dieron rienda suelta a la diversión, mostrando sus mejores jugadas.

Gaby Espino en el ‘Encuentro de las Estrellas’

Premios Platino Xcaret ligró reunir a estrellas del balompié como Forlán, Joaquín, Godín, Mascherano, Mario Suárez, Morientes, Mendieta, Miguel A. Moya, Morientes y Vicente Gómez. En cuanto a los influencers y celebs que se dieron cita en la Riviera Maya —además de Gaby Espino— estuvieron Cristo Fernández, Michel Brown, Alejandro Nones, Corina Smith, Carlos Díaz ‘El Borrego’, André Lamoglia, Enrique Arce, Begoña Vargas, Carlos Torres, entre otros.

En entrevista exlcusiva con ¡HOLA!, Gaby Espino nos compartió su sentir en la cancha, además de expresar lo emocionada que estaba por ser parte de una entrega de premios de la talla de los Platino Xcaret. En shorts blancos y una t-shirt roja, Gaby nos contó que, pese a sus esfuerzos como capitana, el equipo contrario les llevaba ventaja y no era para menos... pues entre sus filas había futbolistas de primer nivel, sin embargo las risas, las anécdotas y sobre todo el compañerismo, estuvieron a la orden del día.

“Nos van ganando”, dijo entre risas la hermosa venezolana. Sobre su papel como capitana del equipo, Gaby contó que ella les daba “calma y paz” a sus jugadores. “Super contenta. Además, uniendo la cultura y el deporte por una gran causa”, indicó. “Estamos contentísimos aquí en Mayakoba con la liga y nada disfrutando al máximo. Eso sí, disfrutando esta experiencia”.

Acerca de su look, Gaby bromeó con su estilo para la noche de los premios, asegurando que no tendría nada que ver con su look en la cancha y que este sería una total sorpresa... Así que la también empresaria nos sorprenderá con su outfit sobre la red carpet de Premios Platino Xcaret.