Con un tierno posado, Daniela Ospina celebra los primeros dos meses de su pequeño Lorenzo

Parece que fue ayer cuando Daniela Ospina y Gabriel Coronel anunciaron emocionados el nacimiento de su pequeño Lorenzo, pero han pasado ya dos meses. La modelo y el actor iniciaron el 2024 convertidos en una familia de cuatro, llenos de dicha y mucho agradecimiento. A propósito del segundo cumplemés de su bebé, la guapa colombiana ha compartido un tierno posado madre e hijo, con el que ha hecho suspirar a todos sus seguidores.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel iniciaron 2024 como familia de cuatro.

El pasado 10 de enero Dani mostró en su Instagram varias fotos en blanco y negro, resultado de una sesión fotográfica junto a su recién nacido. En la primera de ellas se le veía cargando al pequeño Lorenzo contra su pecho mientras él, vestido con un lindo conjunto tejido color blanco, dormía tranquilamente.

En las siguientes imágenes la modelo mostró un vistazo a la intimidad de su rutina con su bebé, pues se le veía amamantándolo; en otra de las fotos apareció Gabriel, besando dulcemente a Daniela en la mejilla. “Dos meses”, escribió en su publicación, indicando que se encontraba en su hogar en Miami, y etiquetando a la autora de las fotografías.

Y este 12 de enero, la también empresaria regaló una dosis más de ternura al compartir la ‘charla’ que tuvo con su nene. “Vivir cada proceso de nuestros hijos es el mayor regalo que podemos tener. Por aquí les compartimos con amor una conversación profunda”, escribió al publicar un video en el que se veía a baby Lorenzo balbuceando. Aunque la mamá no salió a cuadro, se podía escuchar su voz: “¿Cómo hace mi bebé? Así hace mi niño, así hace... Ay qué cosita tan linda”.

Hace unos días Daniela compartió un mensaje en el que se mostró agradecida por ser mamá, no solo del pequeño Lorenzo, sino también de su primogénita Salomé, fruto de su extinto matrimonio con James Rodríguez. “Mis hijos maravillosos. Una princesa de la que aprendo y he aprendido estos 10 años, la que me ha acompañado a crecer y un príncipe que llegó para completarnos en el momento justo”, expresó, mostrando algunas fotos de los tres usando trajes de baño a juego.

Para Daniela, la maternidad ha sido un gran regalo de vida.

Las reflexiones de Dani sobre la maternidad

“He asumido mi papel de madre de manera muy feliz porque, si soy honesta, creo que es la labor que más me apasiona, el tema de ser mamá”, confesaba Daniela en noviembre de 2022, en entrevista con la revista colombiana Aló, cuando solo tenía a Salomé, aunque ya tenía en planes otro bebé.

“Obviamente a veces se generan cargas, entonces también estoy cansada, pero es un cansancio rico, que no me agota, no me preocupa. Igual, si ella necesita de su papá, él siempre va a estar ahí para ella; es un papá muy presente”, comentaba entonces sobre James, con quien aseguró tener una buena relación. “Es una estructura diferente, pero no cambia nada el amor, el respeto y los valores que ella como hija merece y debe tener”, decía sobre la crianza compartida de su hija tras la separación del futbolista.

James es un papá cariñoso y entregado.

