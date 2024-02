En familia, Daniela Ospina celebra el cumpleaños de Gabriel Coronel: ‘Que sean mil más’

Estos días han sido de festejos en casa de Daniela Ospina, y no solo por San Valentín, sino también por el cumpleaños de su pareja, Gabriel Coronel. El actor venezolano, quien es padre del hijo menor de la colombiana, acaba de llegar a los 37 años y por supuesto que tuvo una increíble celebración en familia. La empresaria también mostró algunos vistazos del festejo, así como también una linda dedicatoria al cumpleañero.

Gabriel tuvo una linda fiesta en familia.

“¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Que sean que sean mil más, llenitos de mucha salud y amor! TE AMAMOS”, escribió Daniela en su cuenta de Instagram al compartir un carrete con imágenes de la especial celebración con la que consintieron a Gabriel. En la primera foto se veía a Gabriel posando junto a su pareja, baby Lorenzo, y Salomé, la primogénita de ella e hija de James Rodríguez.

Daniela mostró además el momento en el que su bebé se convirtió en su cómplice para darle una linda sorpresa a Gabriel. El pequeño, que vino al mundo el pasado mes de noviembre, lució de lo más tierno con dos globos atados en los brazos y un pañalero con la leyenda: “Feliz cumpleaños, papi”. La también modelo llevó a su nene hasta la cama en la que descansaba Coronel y le llevó un panecillo adornado con una velita.

El pequeño Lorenzo fue cómplice en la celebración de su papá.

Tras aquel lindo detalle con el que el actor inició su día, tuvo una íntima fiesta en la que lo agasajaron con distintos platillos tradicionales. Por supuestos tuvo también su tradicional pastel de cumpleaños, el cual estaba decorado con motivos relacionados al golf, deporte que a él le encanta. “Te adoro mi vida. Gracias por hacer que cada año sean mil lo motivos de celebración”, comentó el actor en el post de Daniela.

Gabriel fue agasajado con suculentos platillos y un pastel muy original.

Agradecido tanto por esta inolvidable fiesta como por todas las bendiciones en su vida, el venezolano compartió un sentido mensaje en sus historias de Instagram. “Ayer fue mi cumpleaños y la verdad solo siento agradecimiento: Por mi familia, por mis amigos, por mi salud, por mis logros. Solo le pido a la vida que me siga dando salud para seguir disfrutando de todo lo que tengo a mi alrededor. Que para algunos quizás sea mucho o para otros quizás sea poco, pero para míes inmenso, porque es lo mío y eso me llena a plenitud”, expresó Gabriel.

Su festejo de San Valentín

La mañana de este 15 de febrero, Daniela publicó en su Instagram un video con la linda sorpresa que le preparó Gabriel por el Día de San Valentín. Siguiendo un camino de pétalos de rosa, se encontró con el actor cargando a Lorenzo, quien sostenía una flor y estaba vestido con un adorable mono con un corazón rojo estampado. Junto a ellos se veían algunos chocolates en la barra, al parecer parte también del detalle para la colombiana.

“Llegar a casa y encontrar esta linda sorpresa, no pido más, solo ellos dos por siempre”, escribió Daniela al compartir el video. Sin embargo, no esperaba que tuviera que hacer una aclaración por no haber mencionado a su primogénita, ya que una usuaria la cuestionó al respecto. “Ellos dos nos tenían ese detalle a Salo y a mí, de hombres para mujeres de la casa. (Qué pereza dar explicaciones, pero también que triste tener que leerlos, Salo y yo veníamos juntas)”, explicó la colombiana.

