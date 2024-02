Daniela Ospina y Gabriel Coronel: imágenes de su boda secreta en Colombia y su felicidad en familia

Daniela, ¿Qué es lo que más te enamora de Gabriel?

Es un hombre muy real y presente. Él llegó a sumarme esa parte que a mí me hacía falta, es esa persona que te llena de palabras bonitas a diario, que siempre está para ti de manera incondicional. Me encanta su honestidad como hombre, como esposo y con su familia. Me llena de palabras bonitas, me escucha, me aconseja y me apoya. Es un equipo y eso era lo que quería.