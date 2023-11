Daniela Ospina provoca suspiros con el posado de su hija Salomé con su hermanito

Los días son aún más dulces para Daniela Ospina y Gabriel Coronel desde hace un par de semanas, pues fue cuando le dieron la bienvenida a su pequeño Lorenzo. La guapa colombiana había compartido algunos vistazos de su embarazo, y de igual forma lo hizo cuando nació su bebé. Más plena que nunca en su papel de mamá, la modelo quiso expresar su agradecimiento por la dicha que siente en estos momentos, y qué mejor forma de hacerlo que con una foto de sus mayores tesoros: su hijo recién nacido y su hermana mayor Salomé.

©@daniela_ospina5



Daniela y Gabriel anunciaron el nacimiento de su hijo el pasado 11 de noviembre.

Daniela se dejó envolver por el sentimiento de gratitud este Día de Acción de Gracias, y en su cuenta de Instagram compartió una linda postal de sus hijos. “Tanto que agradecerte Dios 🤍Los amo hijos míos”, escribió en su publicación, la cual recibió decenas de miles de ‘me gusta’, incluido el de celebridades como Georgina Rodríguez.

En la foto que publicó Dani se veía a Salomé, quien tiene 10 años y es fruto de su pasada relación con James Rodríguez, cargando declicadamente a su hermanito, mirándolo atenta y con ternura. El pequeño, por su parte, descansaba tranquilo en los brazos de su hermana mayor, un lugar que seguramente será uno de sus preferidos.

©@daniela_ospina5



Daniela compartió esta linda foto de sus tesoros.

Esta no es la primera postal que Daniela comparte de sus hijos, pues el pasado 16 de noviembre, casi una semana después de la llegada de Lorenzo, publicó un carrete con hermosas fotos tomadas en el hospital tras el nacimiento.

“Casi una semana disfrutando de este amor tan bonito y sobretodo de tanta paz. Por aquí les compartimos un poco de nuestro príncipe Lorenzo, gracias por sus mensajes tan llenos de amor. Los queremos”, escribió entonces la modelo. Entre las imágenes había una hermosa foto de Salomé sosteniendo a su hermanito y mirándolo con una tierna sonrisa.

©@daniela_ospina5



El posado de Salomé con su hermanito desde el hospital.

Defiende su papel de madre

Cercana siempre con sus seguidores, Daniela suele hacer dinámicas de preguntas y respuestas para interactuar con ellos. Fue en una de ellas que el pasado mes de octubre, con el nacimiento de Lorenzo en puerta, que le hicieron llegar un comentario negativo sobre su papel de madre. “Ser exitosa, pero tenerle a cada hijo un padre, ¿cómo lo ves en ejemplo para tu hija?”, escribió un internauta.

Si bien ella pudo pasar por alto esta desafortunada crítica, prefirió no hacerlo y, por el contrario, expuso de manera enérgica su opinión al respecto. “Lidiar a veces con algunos comentarios o prejuicios en redes porque ‘son famosos’ es un poco complejo. Suelo no prestarle mucha atención, pero me considero una gran madre y he podido ser exitosa en todo lo que me he propuesto. Mis hijos me van a definir por los valores que les voy a inculcar, el amor, tiempo y dedicación; y seguiré siendo la misma mujer exitosa”, expresó entonces.