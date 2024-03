A menos de cinco meses de dar a luz, Daniela Ospina presume su cuerpazo en bikini

Han pasado más de cuatro meses desde que Daniela Ospina y Gabriel Coronel le dieron la bienvenida a su pequeño Lorenzo, quien llegó a complementar su familia con una gran dosis de ternura. La guapa colombiana ha compartido con sus seguidores cómo ha crecido su bebé desde que vino al mundo, y también ha dejado ver lo cambios en su figura a medida que su cuerpo se recupera tras el parto. Recientemente, la empresaria se dio una escapada a la playa, donde impactó con su cuerpazo en bikini.

©@daniela_ospina5



Dani le dio la bienvenida a Lorenzo en noviembre de 2023.

Si bien estamos en plena primavera, para Daniela el ambiente cálido la ha remontado al verano. Así lo reveló en su cuenta de Instagram al compartir un video desde las hermosas playas de Miami. “¡Mi perfecto estilo de verano! Nada cómo un bikini lleno de colorcito para estos días de calor”, escribió en su publicación.

En las imágenes se veía a la ex jugadora profesional de voleibol quitándose un top para mostrar su coqueto bañador de dos piezas: un diseño colorido, con cintura alta y top anudado al frente. Haciendo gala de su faceta de modelo, Daniela lució el bikini sentada en un camastro, en medio de la arena blanca y con el mar al fondo.

Los seguidores de esta bella mamá de dos no tardaron en reaccionar a su publicación, y además de lanzarle halagos, también se preguntaron sobre su secreto para recuperar su estilizada figura a tan solo unos meses de haber dado a luz. De hecho, cuando había pasado menos tiempo del nacimiento de su bebé, ya se había dejado ver en atuendos que mostraban su silueta, incluidos bañadores.

©@daniela_ospina5



Desde inicios de año, Daniela ya había dejado ver su figura en traje de baño.

Aunque ‘Dani’ no ha revelado a detalle los métodos que usó para regresar a su talla tras el nacimiento de su hijo, es probable que esto sea resultado tanto de su buena genética como de los hábitos saludables que suele seguir. Anteriormente, la empresaria ha mostrado en sus redes sociales algunas de sus rutinas de ejercicio para mantenerse en forma, así como vistazos de su alimentación saludable y equilibrada.

Daniela y Gabriel, ¿crecerán más su familia?

Madre de Salomé, a quien tuvo con James Rodríguez, y del pequeño Lorenzo, Daniela no descarta todavía escribirle de nueva cuenta a la cigüeña en el futuro. Así lo reveló el mes pasado en entrevista con nuestra revista hermana ¡HOLA! Colombia, una charla en la que también Gabriel habló de su ilusión por tener más hijos.

“Yo estoy loco por tener más bebés. Siempre se lo he dicho a Dani, que yo sueño con tener tres hijos”, dijo el venezolano. “Sí, la verdad él siempre me ha hablado de ese número, y pues si es así, ya vamos más de la mitad (risas). Yo la verdad estaba cerrada a ese tema, pero ya lo estoy procesando. Sin embargo, creo que este año vienen muchas cosas en el plano profesional, debemos organizarnos mejor, pero de hacerlo, sí quisiera que fuera rápido para que Lorenzo pueda compartir más con su hermano y no pase lo de Salomé, que son 10 años de diferencia”, explicó la colombiana.