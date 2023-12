Salomé, hija de Daniela Ospina, se convierte en la más tierna ‘niñera’ de su hermanito

Daniela Ospina y los suyos acaban de vivir su Navidad más dulce, pues fue la primera como familia de cuatro. La modelo y Gabriel Coronelle dieron la bienvenida a Lorenzo, su primer bebé juntos, hace más de un mes, y no podrían estar más felices. Quien también está muy contenta con el nuevo integrante del clan es Salomé, la primogénita de la colombiana e hija de James Rodríguez, pues ha dejado ver que disfruta mucho el tiempo con su hermanito.

Recientemente, la modelo publicó en su cuenta de Instagram unas tiernas imágenes de sus dos retoños, con las que comprobó que son muy unidos. “Mis amores”, escribió Daniela en su publicación, la cual incluía una foto en la que se veía a Salomé cargando a su hermanito en una cangurera para bebé. Baby Lorenzo, de mes y medio de nacido, dormía plácidamente junto al pecho de su hermana mayor.

En un video en el mismo post se veía a la niña de 10 años caminando tranquilamente en un estacionamiento mientras cargaba al bebé, quien ya estaba despierto y miraba a su alrededor con la expresión más dulce.

Los seguidores de Daniela reaccionaron enternecidos al ver esta linda escena entre hermanos, y celebraron que Salomé asuma un rol protector hacia su hermanito, como si fuera una pequeña niñera. La modelo ha confesado sentirse muy agradecida por tener los hijos que tiene. “Hoy Salo me regaló una linda frase y quería compartirla con ustedes: ‘Lo más bonito de celebrar, es cuando se comparte en familia’”, compartía la colombiana en medio de los festejos de Navidad.

Segura de su buen papel como mamá

Hace unos meses Daniela recibió un comentario negativo con relación a su papel de madre, y aunque ella no suele entrar en polémicas, en aquella ocasión no quiso quedarse callada. “Ser exitosa, pero tenerle a cada hijo un padre, ¿cómo lo ves en ejemplo para tu hija?”, escribió entonces un internauta.

La modelo dio una respuesta inteligente y enérgica en la que dejó clara su postura y defendió su maternidad. “Lidiar a veces con algunos comentarios o prejuicios en redes porque ‘son famosos’ es un poco complejo. Suelo no prestarle mucha atención, pero me considero una gran madre y he podido ser exitosa en todo lo que me he propuesto. Mis hijos me van a definir por los valores que les voy a inculcar, el amor, tiempo y dedicación; y seguiré siendo la misma mujer exitosa”, expresó.

