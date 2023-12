Daniela Ospina muestra su espectacular figura a unas semanas de haber dado a luz

El pasado 11 de noviembre, Daniela Ospina y Gabriel Coronel anunciaron emocionados la buena nueva que tanto habían esperado: el nacimiento de su bebé. La modelo y el actor le dieron le bienvenida a su pequeño Lorenzo, quien llegó a sumar una dosis extra de amor a su familia. Plena en este momento de su maternidad, la guapa colombiana ha compartido con sus seguidores algunos vistazos de su día a día, incluidas algunas tiernas postales de su retoño. Pero ahora, la feliz mamá ha publicado una imagen de ella misma que ha sorprendido a más de uno con su apariencia: ¡luce espectacular en el post parto!

Si bien Baby Lorenzo ha sido el gran el gran protagonista de las últimas publicaciones de Daniela en Instagram, ella quiso mostrar también cómo se encuentra a unas semanas de haber dado a luz. En sus historias publicó una selfie frente al espejo luciendo absolutamente radiante y sin necesidad de maquillaje.

En la imagen se le veía posando con una toalla en la cabeza, al parecer después de darse un baño. Llevaba un look casual compuesto por unos jeans de corte amplio y cintura baja, dejando al descubierto, aparentemente, parte de su ropa interior. La colombiana agregó además un top blanco de tirantes delgados, un modelo corto que dejó al descubierto gran parte de su abdomen.

Cualquier persona que no conozca a Daniela seguramente no creería que hace menos de un mes estaba embarazada, con una enorme y linda pancita. Y es que en su selfie la colombiana dejó ver una figura muy estilizada y tonificada.

Aunque no ha revelado si ha seguido algún tipo de dieta o entrenamiento para recuperar su cuerpazo, no sería de extrañar que su aspecto sea resultado tanto de la buena genética, como de la memoria de su cuerpo y también de los hábitos saludables que suele seguir. La también empresaria, ha compartido en sus redes sociales algunas de las rutinas en el gimnasio que hace para mantenerse en forma, y no sería de extrañar que en cuanto indicado, vaya retomando poco a poco sus sesiones de ejercicio.

Defiende su papel de mamá

Cuando Daniela estaba a muy poco de convertirse en mamá de Lorenzo, Daniela hizo una dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores. Sin embargo, entre los cuestionamientos que recibió hubo uno en especial que criticó de manera negativa su maternidad. “Ser exitosa, pero tenerle a cada hijo un padre, ¿cómo lo ves en ejemplo para tu hija?”, escribió un internauta.

Aunque pudo pasar por alto aquel comentario, la colombiana prefirió no hacerlo y, por el contrario, expuso de manera enérgica su opinión al respecto. “Lidiar a veces con algunos comentarios o prejuicios en redes porque ‘son famosos’ es un poco complejo. Suelo no prestarle mucha atención, pero me considero una gran madre y he podido ser exitosa en todo lo que me he propuesto. Mis hijos me van a definir por los valores que les voy a inculcar, el amor, tiempo y dedicación; y seguiré siendo la misma mujer exitosa”, expresó.