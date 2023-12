Paulina Burrola sobre su ruptura con Mauricio Ochmann: ‘Íbamos en rumbos distintos’

A finales del mes pasado Mauricio Ochmann dio a conocer que su relación de más de dos años con Paulina Burrola había llegado a su fin. Tras este anuncio surgieron rumores sobre las posibles causas de la ruptura, a pesar de que el actor aseguró que su noviazgo había cumplido su ciclo y que la decisión de la habían tomado en los mejores términos. La guapa modelo había preferido guardar silencio sobre lo sucedido, y refugiarse con sus seres querido ante el revuelo que causó la noticia. Pero ahora sea animado a hablar sobre su separación y ha ahondado en las causas que los provocaron.

Paulina aseguró que con Mauricio siempre hubo la confianza para hablar con sinceridad de sí mismos y de su relación, y fue así que llegaron a la conclusión de que querían cosas distintas. “Creo que todos como seres humanos vamos evolucionando, y tanto Mau como yo somos personas que constantemente trabajamos en nuestro crecimiento. Si algo platicamos desde que nos conocimos, fue la importancia de ser sinceros y libres con las decisiones que tomamos”, contó en entrevista con la revista mexicana CARAS.

“Un día nos sentamos a analizar los caminos que estábamos tomando y, con todo el cariño que nos tenemos, nos dimos cuenta que íbamos en rumbos distintos”, relató la modelo de 32 años. “Hoy sé que no hay mayor muestra de amor que ser fiel a lo que tú quieres y darle esa misma libertad a la persona que amas”, reflexionó.

“Fue una decisión mutua en la que vimos por nuestra felicidad y la del otro, cuando nos dimos cuenta de que ya no íbamos por el mismo camino”, dijo, y reconoció el papel tan importante que Mau jugó en su vida. “Siempre me ha dado todo su apoyo, ha habido un antes y después desde que lo conocí, hoy sé que fue una gran pareja y un maravilloso amigo que agradezco y atesoro, porque me acompañó en un momento muy importante para mí… al final, cada uno tomó la decisión de ponerse en primer lugar”.

Los rumores sobre el papel de Aislinn en su ruptura

Si bien Paulina se dijo tranquila al conocer realmente cómo se dio su separación de Mauricio, admitió que sí llegaron a ella los rumores sobre las supuestas causas. “Los medios y la gente siempre buscaban generar una competencia entre Aislinn y yo, y eso no se vale. Sin embargo, nosotras siempre nos respetamos y admiramos. Yo estoy profundamente agradecida ante el hecho de que me hayan permitido acercarme a su círculo y convivir con su familia e hijas”, comentó la modelo, quien a su vez confesó que sí le gustaría casarse y tener hijo, pero por ahora no es su prioridad.

Mauricio y su exesosa Aislinn Derbez.

La propia Aislinn fue cuestionada en si momento sobre las versiones que sugerían que su cercanía y convivencia constante con Mauricio habrían provocado la ruptura del actor. “Por Dios, no, hombre, no tiene nada qué ver”, dijo la actriz hace unos días en un encuentro con medios como De Primera Mano (Imagen Televisión). “Yo no me meto en esos temas, ella me cae increíble, es adorable, siempre respetó a mi hija, la quiso muchísimo, yo estoy muy agradecida con ella por eso”, agregó.

“Por supuesto que no tuvo que ver con eso porque ella siempre estuvo de acuerdo, siempre supo que él y yo éramos muy cercanos y, al contrario, lo tomó con la mejor actitud, con la mejor filosofía”, aseguró la actriz.

