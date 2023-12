Entre amigas, Paulina Burrola encuentra consuelo tras su ruptura con Mauricio Ochmann

A dos semanas de que Mauricio Ochmann confirmara su ruptura con Paulina Burrola, ambos se han refugiado en sus seres queridos y amigos para poco a poco dar la vuelta a la página. Sin embargo, no ha sido sencillo, ya que compartieron más de dos años de sus vidas y de cara a las fiestas de Navidad, las emociones están a flor de piel. Justo así lo dejó ver la propia Paulina, quien compartió en sus redes sociales que no estaba de ánimo festivo para decorar su hogar, sin embargo, sus amigas la convencieron de que se contagiara del espíritu navideño y pusiera su árbol de Navidad.

©@mauochmann



Mauricio Ochmann y Paulina Burrola estuvieron juntos más de dos años

A través de Instagram stories, la modelo compartió una foto de su arbolito y sobre la imagen escribió: “Les confieso que este año no me motivaba poner arbolito y entre todas mis amigas me animaron”. Aunque no abundó en los detalles sobre su sentir, es probable que esto se deba a su separación con Mauricio Ochmann, con quien tuvo una relación desde 2021 hasta hace unas semanas.

©@paulinaburrola



Paulia Burrola y su árbol de Navidad

¿Por qué terminaron su noviazgo?

Aunque no se han especificado las razones de su separación, algunas personas han especulado que esta podría haberse debido a la cercanía de ‘Mau’ con su exesposa Aislinn Derbez, con la que comparte a su hija, Kailani, de cinco años. Hace unos días, la propia actriz descartó por completo los rumores que la relacionaban con la ruptura de su ex y la modelo.

©@mauochmann



Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann con su hija Kailani

A su paso por la alfombra del estreno de la nueva temporada de su reality De Viaje con Los Derbez, ‘Ais’ fue cuestionada sobre dichos rumores. “Por Dios, no, hombre, no tiene nada qué ver”, dijo la actriz ante las cámaras de medios mexicanos como De Primera Mano (Imagen Televisión). “Yo no me meto en esos temas, ella me cae increíble, es adorable, siempre respetó a mi hija, la quiso muchísimo, yo estoy muy agradecida con ella por eso”, agregó.

