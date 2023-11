Gaby Espino, feliz en su etapa de empresaria, nos cuenta todo sobre su línea de ropa deportiva

¿Crees que Oriana siga tus pasos como empresaria o la ves más en el camino de la fama?

“Bueno, no sé qué vayan a ser, pero los voy a apoyar. Yo solo espero que ellos estén viendo cómo somos de trabajadores sus padres y su familia, y los valores que se les enseña en la casa para que sigan ese mismo camino. ¿Pero ahora a qué se dediquen? No lo sé, todavía están chiquitos y todavía no lo tienen claro.

No creo que Oriana se incline por la actuación porque no es algo que le haya llamado la atención y me lo haya dejado saber, pero sí creo que va a tener sus propios sueños y va a luchar mucho por lograr sus propias metas y por su mejor versión, porque eso es lo que ve en casa”.