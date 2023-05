Jencarlos Canela acompaña a Oriana, la hija de Gaby Espino, en su primer facial

Jencarlos Canela comparte un hijo con Gaby Espino, Nickolas de 11 años, pero también vio crecer a Oriana, la hija mayor de la actriz de su primer matrimonio con Cristóbal Lander. Aunque Gaby y Jencarlos ya no están juntos, el artista está presente en la vida de los chicos, y siente un gran cariño por ellos, tanto que considera a ‘Ori’ como su propia hija y al mismo tiempo, la adolescente de 14 años ve en él una figura paterna. Recientemente, el también actor de telenovelas compartió que acompañó a la joven a hacerse su primer facial, sin duda una experiencia que cualquier padre no querría perderse.

©@jencarlosmusic



Jencarlos Canela y Oriana Lander

En Instagram stories, Jencarlos publicó una serie de videos en los que etiquetó a Oriana y presumió el primer facial de la adolescente. En los videos, la jovencita se deja ver con el pelo suelto y una bata. Al parecer ambos fueron a un spa para relajarse y tener una salida como de padre e hija.

©@jencarlosmusic



Oriana Lander en su primer facial

Como padre e hija

Aunque Jencarlos está inmerso en su carrera, siempre busca la manera de estar presente para acompañar a los chicos en los momentos importantes como cumpleaños, fiestas de fin de curso, Navidad, entre otras. En una entrevista con HOLA! USA, a finales de 2021, el intérprete de Caramba habló de su faceta como padre. “Cada vez que estoy en Miami los veo, siempre los veo, son mis mejores amigos. Todo lo que hago lo comparto con ellos. Son una gran motivación, poder pasar estas fechas (navideñas) con ellos es algo que me motiva, que me llena de ilusión”, indicó. “Oriana está espectacular, yo digo, ‘¿qué onda?’ Tiene 13 años y yo hablo con ella de todo. He aprendido mucho con Oriana, muchísimo”.

Esa cercanía con la hija mayor de su ex ha propiciado una buena convivencia, sobre todo en la etapa adolescente de Oriana, con quien ha tejido un lazo de confianza. “De repente me cuenta cosas y yo digo ‘ok…’. Quiero ser su mejor amigo es lo más importante para mí; que ella sepa que cuenta conmigo, que puede hablarme de lo que sea y aunque a veces, uno por dentro lo escucha con una preocupación”.

©@lander_cris



Jencarlos Canela y Cristóbal Lander con Oriana

Este esfuerzo por estar presente, tanto para Nickolas como para Oriana, ha sido reconocido en varias ocasiones por los fans y la propia Gaby Espino. Incluso, Cristóbal Lander, padre biológico de Oriana, ha celebrado la forma en la que Jencarlos protege a su hija, además de valorar el hecho de que esté presente cuando él no puede, pues actualmente vive en Venezuela con su esposa y sus otros dos hijos.

Vídeo Relacionado: Timotheé Chalamet se convierte en la nueva imagen de Chanel Loading the player...