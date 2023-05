Exparejas de Gaby Espino se deshacen en halagos hacia ella por el Día de las Madres

Por el Día de las Madres, Tom Brady tuvo un gran gesto al felicitar a sus exparejas y madres de sus hijos. En cuanto al mundo del entretenimiento latino, también hubo grandes detalles de ese tipo, como el detalle que Cristóbal Lander tuvo con su exesposa, la actriz Gaby Espino. Aunque su matrimonio no prosperó, el artista ha reconocido en más de una ocasión lo gran madre que es Gaby, así que en el marco de los festejos del Día de las Madres, no dejó de felicitar a su ex, con quien comparte a Oriana, de 14 años.

©@gabyespino



Gaby Espino y su hija Oriana

En sus stories de Instagram, el actor de origen venezolano publicó una foto de Gaby junto a su hija, quien ya es toda una adolescente. Sobre la imagen escribió: “Feliz día de las madres. Ahí está tu mayor logro, gracias por ser su guía”. Lander, quien ha trabajo en melodramas como Piel Salvaje etiquetó a su expareja, con la que tiene una buena relación.

Gaby y Cristóbal estuvieron casados de 2007 a 2011. En julio de 2008, nació Oriana, quien actualmente es una adolescente. En marzo de 2011, los actores confirmaron los rumores de su separación y se divorciaron. Tras la ruptura con Espino, el actor rehízo su vida con la actriz y modelo venezolana Paula Bevilacqua, con quien tiene dos hijos: Cristóbal y Massim. La familia de cuatro reside en Venezuela y el actor suele viajar a Miami para ver a su hija.

Gaby no solo recibió una cálida felicitación por parte de su exesposo, también de Jencarlos Canela, con quien comparte Nickolas, de 11 años. La actriz de telenovelas y el cantanten se conocieron en 2009 mientras hacían la telenovela Más sabe el diablo. En septiembre de 2011, la pareja hizo pública su relación a través de las redes sociales.

En febrero de 2012, Gaby y Jencarlos le dieron la bienvenida a Nickolas, y casi dos años después, la pareja anunció su separación en un comunicado conjunto. A pesar de esta situación, ambos se llevan bien y tienen una buena relación por los niños; incluso Jencarlos visita constantemente a los chicos y hasta se ha ido de viaje con Oriana.

©@gabyespino



Gaby Espino y su hijo menor Nick

Gaby publicó un post en sus redes sobre el Día de las Madres, celebrando su faceta como madre, y el intérprete reaccionó a este comentando lo siguiente: “Eres una gran madre. Gracias por los dos amores más grandes que tengo en esta vida”. Aunque Oriana es hija de Cristóbal Lander, Jencarlos también la considera como su sangre, pues la conoció cuando ella tenía cerca de tres años, así que la ha visto crecer a lo largo del tiempo.

