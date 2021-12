Jencarlos Canela sobre su relación con la hija de Gaby Espino: ‘Quiero ser su mejor amigo’

El cantante agregó que es sumamente importante establecer vínculos de comunicación con los chicos, pues de esa forma uno puede aconsejarlos y ser más abierto con respecto a todos los temas, incluso los más incómodos. “Hay que quitarse esos tabúes, esas ideas preconcebidas que son patrones que heredamos, pero hay que romper esas cadenas. Yo me quiero asegurar de que ella sepa que cuenta con mi apoyo incondicional; que no soy perfecto, que voy a cometer errores, que no soy un ejemplo a seguir aunque se asocie la palabra ‘madre y padre’ como perfectos, así tenemos que ser”.

Jencarlos tiene una relación tan buena con los chicos que entre ellos no han medias verdades ni secretos, de ahí que su vínculo con ambos sea excelente, a pesar de que él ya no está en la vida de su expareja. “Yo siempre me he comunicado con ellos de una menra transparente, de lo malo y de lo bueno. Me siento muy orgulloso de lo que tengo con ellos”.

Su historia con Gaby Espino

Gaby Espino y Jencarlos Canela hicieron pública su relación en septiembre de 2011, luego de que ella se divorciara de Cristóbal Lander, el padre de Oriana. En febrero de 2012, ya como una familia, Gaby y Jencarlos le dieron la bienvenida a Nickolas, lo que convirtió a ‘Ori’ en hermana mayor. En agosto de 2014, los actores dieron a conocer que habían decidido terminar su relación de mutuo acuerdo. A pesar de esto, ‘Jen’ tiene una gran conexión con los chicos, e incluso, con el propio Lander quien le está agradecido por cuidar de su hija, mientras él está en Venezuela.