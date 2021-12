Jencarlos Canela cierra el 2021 con el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Caramba’

Tenía cerca de siete años que no lanzabas un disco. Habías sacado nueva música y canciones, pero no un CD. ¿Cómo te sientes de regresar con un lanzamiento, el cual es bajo tu casa disquera?

Este disco representa muchas cosas para mí. Llevamos siete años sin sacar un disco. Hemos sacado mucha música en este tiempo y hemos hecho muchas cosas, pero un disco como tal, no se había dado y es por muchas razones que no es momento para hablar de ellas, ya cuando salga el disco, hablaremos de todo eso y de lo que viví en esos años. Espero que le sirva de ayuda a muchos, pero definitvamente, esta canción es muy especial porque no es solamente un sencillo; es un ladrillo que estamos agregando a la fundación que estamos creando sobre la que vamos a hacer un imperio. Hay muchos artistas que piensan que firmar con una multinaiconal es el logro más grnade que pueden tener, peor eso ya no existe, uno necesita de otras vairables en su equipo para poder mejorar tus probabilidades de éxito, sea con un multinacional o no.

Estamos en una era donde somos capaces de poder crear nuestras propias cosas y aprender del pasado, eso es lo que significa ese disco; el aprendizaje de 7 años de altas y bajas, un mensaje de independecia y de superación, y esperanza para todos los que tienen ese sueño. Yo no sabía que yo podía tener una disquera, era algo que yo no sabía, fueron los ‘no’ y las puertas cerradas, y mi espíritu de luchador, lo que me hizo entender que yo también podía tener eso.