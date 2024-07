En exclusiva, Ximena Duque nos habla de su 'nueva casa': 'No le tengo miedo a los retos'

Ximena Duque está escribiendo un nuevo capítulo en su vida como empresaria y no lo hace sola, sino bien acompañada de mujeres fuertes y poderosas de la industria del entretenimiento como Gaby Espino. Luego de poner una pausa a su carrera como actriz, Ximena dio un salto de fe y se enfocó en desarrollar otra carrera. Las cosas marcharon de maravilla para la colombiana en los últimos años, sin embargo reconoció que había llegado el momento de ir más allá y ver hacia adelante. Por ello, Ximena, quien participó en producciones como La fan o Dueños del Paraíso, ha empezado a trabajar con una compañía que ofrece una variada gama de productos que va desde belleza y cuidado de la piel hasta nutrición. HOLA! AMÉRICAS estuvo presente y fue testigo del nuevo capítulo de Ximena Duque, quien no puede esperar más para poner 'manos a la obra' y empezar a conquistar sus sueños.

Ximena se reunió con un grupo de emprendedores en Miami, que como ella, sueñan en grande. En este evento, estuvo acompañada por su esposo Jay Adkins, quien dijo sentirse orgulloso por sus logros cosechados a lo largo de los años. En esta amena velada se dieron cita celebridades como las actrices Gaby Espino y Scarlet Ortiz, esta última acompañada por su esposo, el también actor Yul Bürkle. Al evento también acudieron Sinan Tuna, CEO de Farmasi, y la presentadora Mónica Pasqualotto, además de personajes de la esfera social y creadores de contenido de la ciudad de Miami como Katty Cantalamessa, Jacquie Marquez, Ralph Kinnard, Blanca Aljibes, Daniela Mermeria, Mayran Velasco, Tatiana Lainez, Britney Martins, entre otros.

En exclusiva con HOLA! AMÉRICAS, Ximena Duque nos habló de su sentir acerca de estos horizontes que recién empieza a explorar. "Estoy contenta por eso. Feliz, feliz por haber dado este paso. La verdad es que es de valientes dar pasos y abrir puertas nuevas", dijo.

"Una nueva oportunidad llegó a mí y dije que sí, yo no le tengo miedo a los cambios, no le tengo miedo a los retos y aquí estoy. O sea, dije: 'Okey, esto es y vamos con todas'. Yo no hago las cosas a medias, si voy a hacer algo, lo hago al 100%", nos confesó Ximena en exclusiva sobre este nuevo desafío. "Así que estoy super comprometida para llegar, sobre todo a las mujeres de Latinoamérica, porque es que llevo muchos años en el mundo de los negocios y no puedo ayudar a mi gente en Latinoamérica. Entonces, en esta compañía se me da esa posibilidad y eso me tiene muy feliz".

En cierto punto, en el que tenía que tomar acción y empezar a decidir sobre su futuro, Ximena confesó que llegó a pensar en volver a la pantalla chica y que llegó a dudar en seguir con ambas ocupaciones: la de actriz y la de empresaria. "(Pensé) ¿será que quito mi enfoque del mundo empresarial y me dedico nuevamente a la actuación? Porque tú sabes que hacer las dos cosas como que no van de la mano. O sea, si me quito de aquí, esto va a bajar aún más. Entonces, dije, okey, ¿será que regreso? No regreso. Y sí, eso siempre está aquí, mira, atrás de mi cabecita como una opción, no porque lo tenga como plan B, porque evidentemente después de, no sé, ocho años no puedo decir: 'Hola, aquí estoy, soy Ximena Duque'".

Aunque no está en sus planes volver a la actuación de forma inmediata, Ximena sí que sueña con tener su propia productora. "Me encantaría producir mi propia película un día, o series. O sea, mi y sueño, sin duda. Sé que se me va a dar en algún momento, pero ahorita estoy en esto; vamos a trabajar, vamos a hacer dinero, vamos a ayudar a las demás personas y por supuesto, a unir fuerzas".

En este emprendimiento, ha contado con grandes cómplices como Gaby Espino, quien también se ha dedicado a hacer un emporio con su Agave Beauty Bar, el cual ya cuenta con dos locaciones en Miami. "Es una pasión que tenemos las dos, incluso. Y de hecho, es muy lindo porque con Gaby hemos trabajado en diferentes producciones", dijo Ximena sobre la forma en la que han empezado a trabajar juntas, pero ahora a nivel empresarial, construyendo sueños. "Si las mujeres entendieran que si nos unimos, vamos a ser más fuertes. Y yo sé que suena trillado, pero es que es así, unidas somos mucho más fuertes", compartió la estrella de raíces colombianas.

La voz que la animó a confiar

Ximena también nos confesó la forma en la que encontró respuesta a sus inquietudes, pues tenía cierta incertidumbre por lo que le deparaba el futuro. Duque, quien es una fiel creyente, reveló que una voz le habló en inglés y apaciguó sus temores. "Yo me levanto todos los días a las cinco de la mañana, a las cuatro y cincuenta y nueve, me despierta una voz masculina. Yo nunca he soñado en inglés, en mi vida. Y esta voz decía 'trust'. Lo escuché clarísimo, 'trust'".

En ese momento, ella lo tomó como una señal, pues trust, traducido al español quiere decir 'confía', y ella, que ha superado una gran cantidad de adversidades a lo largo de su vida, se aferró a sus creencias. "Esa mañana me desperté con una tranquilidad increíble. Me fui a hacer mis cosas, recuerdo, con una paz y dije: 'Okey, yo voy a confiar'. Voy a confiar porque al final, siempre en mi vida, cuando quedé embarazada a los 18 años, no me escuché esa voz, pero yo sentía que debía confiar, que tenía que traer a mi hijo al mundo y que no me iba a faltar nada. Y mi carrera artística surgió a raíz de tener a mi hijo, porque sé que él fue la bendición que me trajo eso tan maravilloso".