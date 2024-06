Ximena Duque revela que cierra una etapa en su vida: ‘Voy caminando hacia un nuevo capítulo’

Han sido incontables las ocasiones en que hemos sido testigos del gran progreso profesional que ha tenido Ximena Duque desde el día que decidió poner en pausa su carrera como actriz en 2019 para dedicarse a ser una exitosa empresaria. Su crecimiento económico fue notable desde el día que inició a perseguir una estabilidad financiera como parte de una compañía de productos cosméticos y que le trajo mucha prosperidad; sin embargo; esa tramo de su vida ha llegado a su fin según lo explicó ella misma por medio de una publicación en sus redes sociales.

©@ximenaduque



Ximena Duque anuncia que cierra una importante etapa en su vida

Tras haber formado parte en ese proyecto de un selecto grupo de millonarios, la protagonista de telenovelas ha confesado que ya no forma parte de esa sociedad. “Los ciclos se abren pero también se cierran y el mio en Monat se cerró”, comienza su extenso escrito.

Y continúa: “¿Cual es? Aún no lo sé, lo que sí les puedo asegurar es que será en el mundo de redes de mercadeo ya que AMO este modelo de negocio porque me llena ayudar a otras mujeres, y esa es mi identidad. Mi identidad no es Monat, no fue Telemundo, no es la empresa con la que trabajo”.

©@ximenaduque



La actriz y empresaria formó parte de una empresa de cosméticos por 5 años

También aclaró que en estos momentos sus prioridades no comulgan con la empresa en la cual trabajó por 5 años. “Pero si tienes tanto éxito ¿por qué te vas? Si se hacen esta pregunta la respuesta es sencilla. Me voy porque la dirección que la compañía esta tomando ya no se alinea con la razón por la que yo me uni en su momento y ahora mi misión es encontrar una compañía que tenga lo que busco para seguir transformando vidas”, expresó.

Del mismo modo, Ximena comentó que gracias al consejo de una voz amiga pudo replantearse sus objetivos a futuro y que confía en el futuro para seguir creciendo a todo nivel. “Mis opciones están en la mesa y estoy segura que Dios me guiará para tomar la mejor decisión. Hace 3 meses una voz masculina me despertó con la palabra “trust” (confía) y es precisamente lo que estoy haciendo, confiando en que todo se alineará y que pronto tenga una nueva casa”, acotó.

Y para finalizar, no dudó en agradecer por todas la muestras de apoyo y cariño que ha recibido por parte de sus allegados tanto en el medio como en su núcleo más íntimo. “Gracias a todas mis clientas que me eligieron como su representante y por todas mis socias en mi equipo. Formamos un equipo de miles y miles de personas e hicimos historia”, puntualizó.