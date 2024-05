Ximena Duque dedica un mensaje a su hijo por su cumpleaños 20: ‘Te amo con mi vida entera’

Para Ximena Duque cada 16 de mayo es un día muy especial, pues marca un doble festejo; su debut en la maternidad y el cumpleanos de su hijo mayor Cristán Carabias. Con motivo de la fecha tan especial, la empresaria le dedicó una linda publicación en sus redes; se trata de un video formado por algunas de sus mejores fotografías juntos acompañados de unas bellas palabras en las que dejó ver lo orgullosa que está del joven, quien hoy celebra 20 años.

©@ximenaduque



Ximena Duque y su hijo Cristán Carabias

A través de su perfil de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, la estrella de telenovelas le dedicó el siguiente mensaje cargado de sentimiento, dejando ver que, a pesar de que su hijo ya es todo un hombre, para ella sigue siendo su pequeño de gran sonrisa y abundante melena rizada. “Feliz cumpleaños amor mio @carabiascristan 🎉🎉🎉 Que la vida te sonría y que todo lo que tu corazón desee lo hagas realidad. TE AMO CON MI VIDA ENTERA ❤️❤️❤️”, escribió Ximena.

Los fans de Ximena, quienes han seguido su carrera y su faceta personal a la par, no dejaron de comentar el video. “Feliz cumpleaños para su hijo Dios lo bendiga”, “Feliz cumpleaños para tú principe”, “Dios te lo siga cuidando como lo ha hecho hasta ahora”, “Muchas felicidades para ese chico tan guapo”, fueron solo algunos de los comentarios de los seguidores de la estrella de telenovelas como La fan y Dueños del paraíso.

La decisión de Cristán que Ximena apoyó

Además de Cristán —quien es fruto de su relación con Christian Carabias—Ximena es madre de Luna, de seis años, y Skye, de tres, a las que comparte con su esposo, Jay Adkins. Para la empresaria no hay nada que la llene de más orgullo el hecho de ser mamá de Cristán, quien se independizó muy joven y se fue a vivir solor. Tras concluir sus estudios de preparatoria en octubre de 2021, el hijo de Ximena tomó la decisión de no ir a la universidad.

©@carabiascristan



Ximena Duque y su hijo Cristán Carabias en la graduación de él de la preparatoria

En un video compartido en sus redes sociales más o menos por esa época, Cristán defendió su postura. “Muchos de ustedes van a decir: ‘Debes estudiar, eres un vago, esto y lo otro, muy mal que no vas a estudiar’. Ya lo he leído todo, me lo han dicho todo, pero no me importa”, explicó. “Hoy en día yo no creo que se necesite ir a estudiar para tener éxito en la vida, esa es mi opinión. Sé que algunos piensan como yo y que la mayoría no, pero esa es mi opinión”, dijo en ese entonces.

Pese a su negativa, Cristán no está cerrado a la opción de estudiar más adelante una carrera universitaria. “La universidad no se va a ninguna parte. Si en tres años decido ir, voy a la universidad, la universidad no se va a ninguna parte, siempre va a estar ahí. No tengo planeado ir, pero siempre está ahí por si acaso, por si quiero ir”, agregó. Actualmente en sus redes se define como personaje público y se dedica a colaborar con marcas además de trabajar en su físico y compartir su preparación.