Ximena Duque habla de su decisión más radical como empresaria: ‘Dejé un muy buen sueldo sobre la mesa'

Hace años, Ximena Duque tomó la decisión de pausar su carrera como actriz para desarrollar su faceta empresarial con el fin de darle una nueva dirección a su vida. A lo largo de este tiempo, ha logrado grandes satisfacciones y se ha llevado los mejores aprendizajes. En la búsqueda de un mayor crecimiento, Ximena tomó la decisión de dejar Monat y hace unos días así lo dio a conocer. Ahora, la mamá de tres está trabajando en nuevos proyectos y en medio de estos bríos renovados, compartió las razones que la llevaron a dejar la empresa que le dio tantas alegrías, además de revelar sus metas a mediano plazo.

© @ximenaduque Ximena Duque

A través de Instagram stories Ximena compartió una serie de videos en los que habló a detalle de los motivos que la llevaron a dejar Monat, asegurando que si bien es un gran lugar para trabajar, ella no se sentía satisfecha del todo, por lo que decidió dar un paso atrás. "Simplemente, cuanto tú ya no te alineas con una compañía ni con la visión que tienen, pues está bien; ellos son los dueños y tienen derecho a tomar las decisiones que ellos quieran es su empresa y punto es su bebé y tienen derecho a hacer lo que les dé la gana con su empresa, listo", comentó.

No entró en detalles, pero dijo que sus ideas ya no apuntaban en la misma dirección que las de la compañía. "Una de las razones principales por la que me retiro es porque no estoy ya alienada ya con la compañía y es válido", agregó. Puso como ejemplo su paso por las cadenas de televisión en las que trabajó anteriormente. "Como actriz estuve con Telemundo, luego me fui a Univison y es normal, pasa en todas las empresas", añadió. "Yo, Ximena como persona individual quiere más, quiero más, quiero llegar a Latinoamérica, quiero ayudar a las mujeres en Latinoamérica", agregó.

Ximena Duque habla de sus nuevos planes Ximena Duque habla de sus nuevos planes y revela por qué salió de Monat

'Yo dejé un muy buen sueldo sobre la mesa'

Al salir de dicha compañía, Duque, de 39 años, aseguró que dejó un muy buen sueldo, incluso mucho mejor que lo que recibía en las telenovelas, pero que sus objetivos cambiaron. "Yo dejé una mensualidad grande, yo de aquí no me fui ganando tres centavos. Yo dejé un muy buen sueldo sobre la mesa, el cheque que yo estaba recibiendo mensualmente era mucho más grande que el que yo estaba recibiendo cuando hice la última telenovela que fue La fan. Estoy dando un paso de fe porque confío en mi instinto, y eso es super válido y como cualquier ser humano soy libre de tomar las decisiones que yo quiera y si no le estoy haciendo daño a nadie, está perfecto, soy una mujer a la que le gusta crear sueños e ilusiones".

Sus próximos planes

En ese sentido, la artista también contó que tenía en la mira una empresa con la que quería trabajar, pero que aún estaban en conversaciones. "He consumido sus productos por cuatro meses seguidos, tienen mercado en Latinoamérica, también tiene belleza y es por la que me estoy inclinando por ahora por los productos, porque están en Latam y hoy me reuní con ellos y vi el plan de compensación y ya conocía a los dueños y son espectaculares. Creo que me estoy inclinando mucho con ellos", compartió la empresaria quien dentro de poco podría revelarnos nuevas y emocionantes noticias sobre el destino de su faceta empresarial.