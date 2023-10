Gaby Espino se sincera sobre lo que busca en una pareja y si se arrepiente de sus ex

Gaby Espino es una mujer soñadora que siempre tiene un plan personal o profesional entre manos. Llena de retos e ilusiones, la actriz y modelo abrió su corazón en una charla con su gran amigo Alejandro Chabán en torno al tema Cómo sanar la relación con tu ex, en donde habló sin tapujos sobre sus exparejas, cómo se lleva con ellos y la reacción de sus hijos, Oriana y Nikolas, al saber que está soltera desde hace tiempo. Confiada en que sabe exactamente lo que busca para su futuro, la también presentadora venezolana reveló qué es lo que busca en una pareja.

©@Gaby Espino





Con años de amistad entre ellos, Gaby y Alejandro recordaron una lista de cualidades que ella aún tiene presente cuando busa a un prospecto amoroso: “No creo en los príncipes azules”, dijo muy realista sobre lo que ella busca. “Quiero una persona que sea trabajadora como yo, próspera y con miles de sueños y metas como yo. Una persona no sólo soñadora, sino con plan de acción”, explicó.

Con su propia experiencia, Gaby ahora vive la soltería de forma distinta, haciendo lo mejor por ella misma para ser una persona completa que no busca un complemento; sino a alguien con quien compartir su vida.

“Todas las relaciones que he tenido me han dejado algo, me ha hecho que llegue al lugar en el que estoy hoy. Más que un error es un aprendizaje. Ahora sé lo que quiero que esa persona tenga, quiero que sea luchadora, una persona honesta como yo, que sea familiar, respetuosa y que tengamos el mismo Norte sin que seamos iguales”, comentó.

Sobre cómo conocer a una nueva pareja, Gaby reveló que no es fan de las aplicaciones: “No estoy en ninguna app. Probé, pero no soy de salir a una cita a ciegas. Conversé por mensaje con alguna persona, nos escribimos un par de cosas y lo dejé ahí. No estoy en desacuerdo, pero me di cuenta de que no soy de apps”.

Y expresó que quizá la privacidad de su cuenta de Instagram, en donde sólo puede recibir mensajes de personas a quien ella sigue, pueda ser otro freno para conocer gente diferente.

La reacción de sus hijos

Durante su matrimonio con Cristóbal Lander, Gaby tuvo a su primera hija, Oriana, quien ahora es una jovencita de 15 años que ve a mamá con ojos distintos. Sobre las relaciones amorosas, la actriz confesó: “Hace poco Oriana me dijo: ‘Yo quiero que te consigas a alguien antes de que me vaya a la universidad porque no te quiero dejar sola’. Cuando ellos se van con su papá de fin de semana, me preguntan por los dates, si salí o qué hice”.

En cambio Nikolas, su hijo mejor y fruto de su relación con Jencarlos Canela, a sus 11 años piensa diferente. “Nikolas está en la etapa de celoso que no quiere que salga con nadie, pero Oriana es más consciente y quiere que salga y me divierta, porque ella me ve todos los días en el papel de mamá y papá”.

Al hablar de sus hijos y las parejas que ha tenido, Gaby reveló que es muy prudente a la hora de presentarles a alguien. “Desde que me separé de Jencarlos tuve una relación larga con Jaime (Mayol). Hasta que tuvimos como seis meses saliendo, lo presenté a mis hijos y para que fuera a mi casa, pasaron ocho meses”, recordó. Y continuó: “Soy recelosa con la estabilidad de mis hijos, porque quiero estar segura de que la relación va para algo, que tiene un futuro; si no para qué llevar distintas personas a casa”.

Un final amigable tras una relación

Gaby Espino es el ejemplo perfecto de que se puede ser amiga de tu ex. Aunque para muchos parezca imposible, ella suele tomar las cosas por el lado positivo, por lo que aún mantiene comunicación con ellos o los sigue en las redes sociales.

“Forman parte de mi vida”, explica. “En algún momento nos quisimos y adoramos. El amor se transforma, quizá ya no es amor de pareja. Siempre he tratado de sanar en positivo y tratando de ver las cosas buenas de la experiencia”, explicó.

