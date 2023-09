Gaby Espino regresó a la escuela, ¿qué estudia?

Desde hace unos meses, Gaby Espino ha estado muy enfocada en sus proyectos y bastante ocupada al grado de casi no actualizar a sus fans en las redes sociales con su día a día. Enterada de lo mucho que la gente extraña sus videos con rutinas de ejercicio o cualquier otro detalle de su vida, la originaria de Venezuela actualizó a sus seguidores con los pormenores de su vida, revelando que volvió a la escuela, además de otras actividades que la tienen muy atareada.

“Estoy perdida, tengo rato que no aparezco hablando por aquí. Estoy haciendo tantas cosas al mismo tiempo que ni tiempo de meterme en el celular, pero contenta”, dijo en sus historias de Instagram para no perder el contacto con sus fans.

“No me han visto entrenando en las mañanas porque empecé a estudiar inglés, inglés intensivo, todas las mañanas, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:30 p.m.”, agregó muy contenta por haber vuelto a la escuela. “Mi día comienza muy temprano, a las 5:30 a.m., a las 6:15 a.m. salgo con Oriana a llevarla al colegio, luego Nickolas, luego me voy al FIU English Language Institute. Pero estoy feliz, me encanta lo que estoy haciendo” dijo.

Sobre su faceta como empresaria con sus dos centros de belleza, Gaby continuó: “Y luego de ahí salgo a trabajar. Estoy con mis dos bebés, Agave Doral y Agave Mitdown. Y haciendo mil otras cosas que me tienen muy contenta”.

Gaby Espino, ocupada y muy feliz

Este momentáneo silencio virtual pronto se transformará en grandes noticias por parte de Gaby Espino, tal como ella lo adelantó: “Vienen cosas muy chéveres, proyectos muy chéveres que ya pronto les voy a compartir. Y nada, quería compartir mi felicidad con ustedes. La verdad estoy muy contenta”. Entre las buenas nuevas viene la promoción de sus dos nuevas series, una de ellas grabada en México.

Y concluyó: “Estoy contenta, haciendo lo que me gusta. Estoy tan agradecida de poder despertarme todos los días y hacer lo que me apasiona y sentir que estoy haciendo algo por mí, es para mí, para mi beneficio, eso me tiene muy feliz”.

