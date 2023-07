Gaby Espino revela que sufrió una fuerte caída en su casa: ‘La verdad que no me siento bien’

Hace apenas unos días, Gaby Espino disfrutaba de unas merecidas vacaciones de verano luciendo guapísima en bikini durante un paseo en bote. Sin embargo, lo que sus seguidores no imaginaron al ver sus fotos es que la presentadora venezolana había sufrido antes un fuerte accidente doméstico que le cobró factura más tarde. Fue el pasado fin de semana, que contó lo sucedido y reveló que está tomando terapias para recuperarse por completo.

©@gabyespino



Gaby deberá descansar tras el percance que sufrió

“Yo estaba en mi casa, iba a salir, iba a bajar por las escaleras de la casa y me resbalé horrible. Tenía unas sandalias nuevas, lisitas por abajo y me resbalé. La caída es tan fuerte, quedó grabada en las cámaras de seguridad”, contó en sus historias de Instagram mientras se encontraba en la clínica donde la están ayudando en su recuperación.

Pese a lo fuerte que fue la caída, no fue el médico de inmediato, decisión que después se dio cuenta no fue la mejor. “Mi cuerpo me pasó factura y he debido tomar acción hace tres semanas”, contó. “Nunca en mi vida me había caído así, en mi vida había pasado por algo así mi cuerpo... La verdad que no me siento bien, mi cuerpo no está bien después de esa caída, me desajusté toda, estoy muy inflamada. Me caí, volé, me caí y me pegué en la cadera contra la escalera, muy, muy, muy feo”, detalló.

©GettyImages



La conductora contó en sus redes sociales el fuerte accidente que sufrió en casa

Sin embargo, confió en que con los cuidados adecuados podrá recuperarse en su totalidad. “Voy a estar bien. Ya tomé acción que eso es lo más importante”, dijo refiriéndose a las terapias físicas que está tomando.

En reposo hasta recuperarse

Tras la preocupación que provocó la noticia sobre su caída, este 17 de julio Gaby tomó de nueva cuenta sus redes sociales para ahondar en lo sucedido. La venezolana contó que debido a lo sucedido no puede realizar ejercicio por ahora. “Estoy, digamos, de reposo, entre comillas”, comentó.

“Tuve una matada, me eché una matada por las escaleras, horrible, horrible, fue un accidente bien fuerte”, contó. “De ahí me fui a Orlando de vacaciones, no le pasé mucho, como que me aguanté el dolorcito, dije: ‘no tengo nada roto’. Sentí que no me había pasado nada grave”. recordó.

©GettyImages



Gaby está en tomando terapias para recuperarse

“Tres semanas después el cuerpo obviamente me pasó factura y ahora estoy en terapia, tengo mucha inflamación, las vértebras inflamadas, me estoy pisando un nervio, bueno... Tengo un montón de cosas”, comentó. Gaby dijo que ha optado por tomarse las cosas con calma. “Siempre es bueno hacer una pausa y hacer cosas que nunca haces porque no tienes tiempo”, contó la presentadora y detalló que ha aprovechado para leer, tomar un curso y estar consigo misma.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.