Gaby Espino, orgullosa de cumplir un sueño más como empresaria: ‘Se necesita ser valiente, tener coraje’

Gaby Espino está imparable; no solo ha triunfado en el mundo de la actuación hasta convertirse en uno de los rostros más conocidos de la pantalla chica, sino que en su faceta empresarial está conquistando todos sus sueños. Apenas hace dos años abría su primer centro de belleza, el Agave Beauty Bar, en Miami. Ahora, la estrella de origen venezolano está por inaugurar su segundo centro el próximo 5 de abril.

Gaby Espino está triunfando en el mundo de los negocios

La protagonista de telenovelas como Santa diabla compartió en sus redes sociales un video en el que se deja ver feliz en el nuevo local que empezará a dar servicio en solo unos días en la zona de Midtown.

Gaby acompañó el video con un emotivo mensaje en el que reveló su sentir. “Esto significa tanto para mí... Tengo la vida repleta de metas y de muchísimos sueños por cumplir… y esas metas se multiplican todos los días, y llegan más, invento más…. sobre todo cuando tengo la satisfacción de ver como las voy cumpliendo una a una y ver mis sueños materializados”, escribió la actriz y empresaria.

Gaby Espino, feliz a punto de abrir otro local de belleza en Miaim

“Hoy les muestro este sueño con el que me siento tan pero tan pero tan feliz. Nunca es fácil…. ¡Pero siempre se puede! Así que pónganse los pantalones y no paren de soñar… no paren nunca de trabajar por sus sueños”, agregó Espino, con la intención de invitar a sus seguidores a no dejar de visualizar aquello que tanto desean. “Es tan gratificante lograr las cosas por mí y para mí. Gracias por acompañarme en este camino”, agregó la estrella de televisión.

“Estoy realmente feliz… pero sobre todo muy muy agradecida. Hasta que esté chuchumeca me verán emprendiendo nuevos proyectos e inventando miles de cosas. Solo se necesita ser valiente, tener coraje y saber lo que quieres”, añadió. “Hoy más segura que nunca de que yo soy la creadora de mi vida. Solo de mí depende. ¡CERTEZA ABSOLUTA! ¡Siempre y sin dudar! Gracias Dios”, puntualizó la actriz.

Carmen Villalobos, Kimberly Dos Ramos, Elizabeth Gutiérrez, Julián Gil, Álix Aspe, Lorena Meritano, entre otras celebridades se sumaron a las felicitaciones para Gaby Espino por el éxito de Agave Beauty Bar.

El centro de belleza de la actriz ofrece el servicio de diseño de ceja, microblanding, colocación de pestañar postizas, manicura, pedicura, depilación láser, depilación con cera, colocación de extensiones de pelo, maquillaje profesional y más.

