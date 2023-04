Shakira defiende a sus fans y responde ‘orgullosa’ a los comentarios de Piqué

Shakira y Gerard Piqué vuelven a estar en boca de todos ahora que la cantante se ha mudado con sus hijos a Miami. Mientras ella daba inicio a una nueva etapa en su vida, su ex por fin revelaba cómo afronta las críticas de los fans de la colombiana. Y ella, sin tardar en responder, defendió a todos aquellos quienes la han apoyado en el difícil proceso de su separación.

“Orgullosa de ser Latinoamericana”, escribió Shak en su cuenta de Twitter, junto a los emojis de banderas de los países latinos. Una clara respuesta a los comentarios que Piqué hacía en días recientes en una charla con Gerard Romero, en la que abordó cómo la gente suele opinar sobre lo que los demás hacen.

“Yo te puedo poner el ejemplo con el tema del año pasado. Mi expareja es latinoamericana. Tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella. ¡barbaridades miles! No me importa nada, porque no los conozco de nada, son gente que están ahí, no tienen vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que cero. Nunca los vas a conocer en la vida, son como robots“, expresó.

Y agregó: “Mentalmente, esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario o que si pasa un roce con alguien y de repente te empiezan a criticar... si das importancia a esto, estás muerto”.

Y aunque el jugador tenía en mente un discurso, la gente calificó sus palabras como ofensivas. Incluso algunos internautas latinos expresaron que con su discurso agregó un motivo más para no ser del agrado de la gente al otro lado del mundo, quienes le aconsejaron mejor no pararse por esos países.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Una nueva vida

Desde este fin de semana, Shakira se encuentra en Miami, a donde se ha mudado con sus hijos Milan y Sasha. Al decir adiós a Barcelona y ver sus nuevos horizontes, la intérprete de Te Felicito escribió: “Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”.

Y continuó: “Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!”.

