Piqué ignora las críticas tras romper con Shakira: ‘No me voy a gastar ‘pasta’ en limpiar mi imagen’

A unos meses de su sonada ruptura con Shakira, Gerard Piqué poco a poco ha ido cediendo en las entrevistas y ha tocado el tema de su separación. Hace unos días, en El món a Rac1 decía que lo único que le interesaba era el bienestar de susa hijos, Milan y Sasha, de 10 y 8 años, respectivamente. Ahora, el exdefensa del F.C. Barcelona vuelve a la carga, asegurando que no le interesa el qué dirán, a pesar de que lleva ya un tiempo con la etiqueta de infiel, luego de que surgieran las versiones de que engañó a Shakira con su actual pareja, la joven Clara Chía.

Piqué y Shakira se separaron en junio de 2022, tras 12 años juntos

En una entrevista con El País, el ahora empresario dejó claro que no hace caso de los rumores ni de las opiniones que se ha formado la gente acerca de su persona. “El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta (dinero) en limpiar mi imagen”, dijo el catalán de 36 años. “La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.

Además de eso, explicó que la percepción de la gente ha sido influenciada por los cientos de reportes que han surgido sobre su vida personal en los últimos nueve meses; desde su separación con Shakira. “El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido”, agregó.

Gerard Piqué dejó entrever que no hace caso a las críticas y rumores

¿Ofrecen millonaria suma a Clara Chía por entrevista?

Según un reporte del sitio web X Catalunya, varios medios de comunicación españoles se habrían acercado a la joven de 24 años para que ofreciera una entrevista sobre su relación con Piqué; todo esto por un millón de euros. La información, retomada por medios como la revista Semana, indican que hasta el momento, la novia de Piqué se ha mantenido al margen de dar declaraciones.

Clara y Piqué están juntos desde el verano de 2022

“Muchos programas han propuesto a Clara Chía conceder una entrevista, para que ésta explique su versión, confirmando así los dos extremos”, se indica en el sitio X Catalunya. “Las ofertas ascienden a más de un millón de euros (un millón de dólares)”, señala el portal, asegurando que sus informes parten de versiones dadas por fuentes cercanas a la pareja.

“Ella las habría rechazado todas. Junto a Piqué, no tendrá problema de dinero y, además, son felices y prefiere serle fiel”, indicaron las fuentes. “Quieren intimidad y respeto. Quieren poder vivir la vida con normalidad”.