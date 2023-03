Shakira está dando de qué hablar con su nueva foto, ¿es una indirecta para Clara Chía?

Ha pasado más de un mes desde que Shakira lanzó TQG, un tema que al igual que sus anteriores colaboraciones, parecía estar cargado de alusiones a su pasada relación con Gerard Piqué. Sin embargo, fue la propia Karol G, con quien colaboró par este éxito musical, quien reveló que su compatriota había cerrado ya el ciclo de canciones sobre su ex. No obstante, una nueva foto de ‘Shaki’ está revolucionando las redes sociales, pues muchos la han interpretado como una clara indirecta hacia la novia del exfutbolista, Clara Chía.

©GrosbyGroup



Clara Chía podría ser la destinataria de la reciente publicación de Shakira

El pasado 29 de marzo, la famosa colombiana tomó su cuenta de Instagram para compartir un autorretrato: en la imagen se le veía muy guapa y con un semblante serio, mirando directamente a la cámara. Llevaba una sudadera marrón y un sombrero negro estilo bucket sobre su larga melena pelirroja suelta. Además, lucía un maquillaje muy natural que resaltaba su belleza innata.

Pero no fue el look de Shakira lo que más llamó la atención en su post, sino la breve y críptica descripción con la que acompañó su foto. “Chiaroscuro”, escribió, sin agregar nada más, ni siquiera un emoji. Tan pronto hizo esta publicación, surgieron todo tipo de reacciones.

©@Shakira



Esta foto de Shakira está dando mucho de qué hablar

De entrada, sus amigos y colegas famosos comentaron su publicación. “La 1”, escribió Bizarrap, el DJ y productor argentino con quien colaboró para su éxito rompe récords Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Alejandro Sanz, por su parte, colocó un emoji de lobo, haciendo alusión no solo la canción de la colombiana, sino a la forma en la que ella se ha referido a sí misma. Lili Estefan, Tommy Mottola y más celebs dieron ‘me gusta a su mensaje’.

¿CLARAmente una indirecta?

Además de estas reacciones, no faltaron los seguidores que de inmediato señalaron la aparente relación en el mensaje de ‘Shaki’ con la actual novia de su expareja, Clara Chía, y aseguraron que se trataba de una indirecta. Y es que para muchos les pareció que la palabra que usó para titular su post guardaba demasiada coincidencia con el nombre y apellido de la joven española.

©GettyImages



Algunos esperan que todo se trata de una nueva canción

“Reina de indirectas que todos entendemos”, “lo entendí CLARAmente”, “Shakiraaa, vos querés ver el mundo arder” y “la loba no está pa’ novatos’ fueron algunos de los comentarios que obtuvo su post. Aunque algunos también se entusiasmaron con la idea de que se tratara una pista de un nuevo lanzamiento musical: “Ella viene con todo nuevamente”, “se viene un nuevo hit”.

Eso sí, también muchos de los seguidores de Shakira han señalado que “chiaroscuro” es una palabra italiana que significa “claroscuro”, y que se refiere a una técnica de pintura en la que se hace uso de contrastes fuertes entre luz y sombra. Por lo que la cantante bien se pudo haber referido a estos elementos en su foto, en la que la mitad de su rostro luce iluminado y la otra con una sombra.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.