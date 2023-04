Shakira abandona Barcelona definitivamente y surgen nuevos detalles de su ruptura

Shakira ya dejó Barcelona y no hay marcha atrás. Aunque algunos medios internacionales especulaban que esto se daría en el transcurso de la semana, la cantante ya dejó el que fue su hogar por más de 10 años y se trasladó a Miami. De acuerdo con medios como La Vanguardia, la intérprete de Te Felicito habría sido desalojada por el padre de su ex, el señor Joan Piqué. Dicho medio asegura que la colombiana recibió una carta firmada por su exsuegro, quien figura como administrador de Inversiones BCN Two & Two SL. En esa supuesta carta, el padre de Piqué le pedía a la madre de sus nietos abandonar la mansión de Esplugues de Llobregat antes del 30 de abril.

©GettyImages



El padre de Piqué le habría pedido a su exnuera que dejara la casa antes de finales de abril

¿Por qué el papá de Piqué envió la carta a ‘Shaki’? En septiembre de 2022, la casa pasó a ser propiedad de Inversiones BCN Two & Two SL, empresa en la que Joan Piqué figura como administrador. En caso de que Shakira no dejara el que fuera su domicilio compartido con Piqué antes del 30 de abril, se haría acreedora a una multa, según el contrato de compraventa. Lo mismo para sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, quienes vivían en una propiedad contigua a la de su hija, la cual estaba comunicada por un jardín.

Ahora queda más clara la línea de Music Session Vol. 53, en la que Shakira hace referencia a desocupar la casa en la que vivió con Piqué por más de 10 años. “Fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén, por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también...”.

©GettyImages



Shakira cumplió su palabra y dejó la casa antes de la fecha señalada

Así que, tras establecer el acuerdo de custodia de sus hijos, hacer las maletas y arreglar varios pendientes, Shakira ya ha dejado Barcelona y la vida que vivió por más de 10 años en dicha ciudad, a la que alguna vez llamó hogar.

‘Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad’

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un mensaje en el que se despedía de la ciudad española y daba paso a un nuevo capítulo en su vida. Junto al mensaje, ‘Shaki’ agregó una foto panorámica de la ciudad.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, se lee en la primera parte de su mensaje.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, se lee más abajo. “Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!”, concluyó.

Además de esto, compartió una foto desde el avión que la llevó al que será su nueva hogar, en Estados Unidos y escribió: “Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.