Elizabeth Gutiérrez brilla en evento al lado de Lele Pons, Gaby Espino e Isadora Figueroa

Tras su triunfal regreso a las pantallas, Elizabeth Gutiérrez está aprovechando cada oportunidad al máximo para potencializar su carrera en el mundo del entretenimiento. En medio de este retorno a la televisión, ‘Ely’ ha acudido a diversos eventos, encontrándose con grandes amigos y colegas, dejando ver que está en un gran momento de su vida lista para ‘tomar vuelo’. Recientemente, la actriz participó en un evento en Miami del Ministerio de Turismo de República Dominicana, donde se encontró con Gaby Espino, Lele Pons e Isadora Figueroa.

©@gutierrezelizabeth_



Elizabeth Gutiérrez con Lele Pons, Gaby Espino e Isadora Figueroa

Las cuatro posaron para la cámara y ‘Ely’ compartió la fotografía en sus redes sociales, además de publicar un video con Lele donde se dejan ver como cómplices y grandes amigas. Para la ocasión, Elizabeth llevó un conjunto blanco de inspiración boho-chic con un top sin mangas y falda larga. En cuanto a su peinado, ‘Ely’ llevó el pelo en un recogido alto con un maquillaje discreto a cargo de la makeup artist Mariana Frontado. “Pretty girls (Chicas bonitas)”, escribió junto a la foto que compartió con sus colegas en esta agradable velada y las etiquetó en su post. Una vez dentro del evento, ‘Ely’ se dejó ver cercana a Lele Pons, intercambiando risas y conversando.

©@gutierrezelizabeth_



Elizabeth Gutiérrez con Lele Pons

En los múltiples actos a los que ha acudido en las últimas semanas, Elizabeth se ha mostrado sonriente y plena, dejando ver que está en un gran momento, sobre todo a nivel profesional, pues luego de estar un tiempo dedicada a la crianza de sus hijos, ahora ha retomado una de sus más grandes pasiones: la televisión.

Con bríos renovados

Fue en abril pasado, cuando Elizabeth Gutiérrez confirmó en exclusiva a HOLA! AMÉRICAS su separación con William Levy, tras 20 años juntos y dos hijos en común. En esa misma entrevista, la actriz de telenovelas nos reveló sus planes a futuro, además de señalar que está en la búsqueda de oportunidades. “Estoy definitivamente retomando mi carrera, es definitivamente mi pasión. Y nada, empecé con los Monólogos de la vagina, que fue un fin de semana solo como para calentar motores y esperando y buscando nuevas oportunidades”, indicó.

©Hola



Elizabeth Gutiérrez nos habló de sus planes

Acerca de si han llegado ofertas a su puerta, ‘Ely’ explicó que estas siempre han existido, pero que en ese entonces estaba en otro momento de su vida. Ahora, con dos hijos adolescentes y plena en su soltería, está lista para volver a su centro: el mundo del entretenimiento. “Siempre ha habido oportunidades, solo que creo que no estaba en el momento preciso para tomar esas oportunidades. Y aunque no tengo nada concreto, sé que vendrán cosas. O sea, estoy ahorita de invitada de Despierta América haciendo cosas, retomando. Y eso entiendo que toma tiempo, no es de un día para otro que dicen: ‘Okey’”.