Jencarlos Canela obsequia un auto a la hija de Gaby Espino por su cumpleaños 16

Para Gaby Espino y Jencarlos Canela el pasado 9 de julio fue un día de emociones encontradas, pues Oriana, la hija mayor de la actriz, cumplió 16 años. A pesar que de el cantante no es el padre biológico de 'Ori', él siente un profundo cariño por ella, pues la conoció cuando era una niña y ha sido testigo de su crecimiento por lo que la considera como una hija más. Con motivo del cumpleaños 16 de la jovencita, el actor de Pasión prohibida le obsequió un automóvil, regalo que sorprendió gratamente a Oriana, pues ahora podrá desplazarse a todos lados, eso sí con mucha responsabilidad y cautela. A pesar de que la relación entre Gaby y Jencarlos terminó hace 10 años, entre ellos hay un profundo respeto y cordialidad, pues también comparten la crianza de su hijo Nickolas, de 12 años.

© @gabyespino Gaby Espino y sus hijos

El carro en cuestión se trata de un modelo Tesla en color negro, el cual traía un gran moño en color rojo y unos globos metalizados con el número 16; cada uno de estos sujetados a las puertas de automóvil. A través de sus redes sociales, Canela compartió unas fotos y videos de este mágico momento, que de cierta forma, encaminan a Oriana hacia su adultez. Junto al video, en el que Oriana aparece manejando el carro y lleva a su hermano Nickolas como copiloto, Jencarlos escribió: "Como pasa el tiempo. Parece ayer que te cargaba en mis brazos y ya estás manejando tu carro".

Meses atrás, el propio Jencarlos compartía en sus redes sociales que ya le estaba dando sus primeras lecciones de manejo a la joven. Ahora ha llegado el momento de poner esa lecciones en práctica. En sus redes, Jencarlos también le dedicó un tierno mensaje a Oriana con varias fotos del baúl de los recuerdos, que dejan ver la gran relación de padre e hija que han formado con el paso del tiempo. "Happy birthday my baby! No subí ayer porque estábamos celebrando. Hace 16 años me enseñaste y hasta el sol de hoy me sigues enseñando un amor que nunca imaginé existía. Te amo mi princesa, aunque me mates por subir esto!".

La felicitación de Jencarlos a Oriana View post on Instagram

La sorpresa no terminó ahí, pues Oriana tuvo un pequeño festejo en la intimidad de su hogar en compañía de Gaby y Jencarlos, además de su hermano Nickolas, quienes le desearon lo mejor al ritmo de Feliz cumpleaños. Con una empanada venezolana y una velita, la familia de cuatro celebró este hito en la vida de 'Ori', quien dentro de un par de años se irá a la universidad.

© @jencarlosmusic El regalo de Jencarlos Canela a Oriana

El mensaje de su papá, Cristobal Lander

Cristóbal Lander, el padre biológico de Oriana, también se sumó a las felicitaciones y palabras de cariño para su hija. "Mi princesa llega a sus 16 añitos ❤️❤️❤️ te amo y extraño un montón , pásala rico FELIZ CUMPLEAÑOS !!!!!!", comentó junto a una foto de la festejada, a la que cariñosamente se refiere como "princesa".

El mensaje de Cristóbal Lander a su hija View post on Instagram

En tanto, Gaby Espino usó su cuenta de Instagram para dedicar unas palabras a su hija. "Mi mejor amiga ya tiene 16. Te amo con mi vida hija!", escribió la actriz junto a una foto de ambas en la que lucen bellísimas.

© @gabyespino Gaby Espino y su hija Oriana Lander

En una reciente entrevista con HOLA! AMÉRICAS, la también empresaria, quien está empezando un nuevo capítulo en esa faceta de la mano de Ximena Duque, nos habló de cómo es la relación con sus hijos, quienes están en plena adolescencia. "Estoy viviendo una etapa súper linda con mis hijos, diferente, creo que a medida que van pasando los años son diferente etapas, pero mi mejor rol es de mamá, definitivamente. Yo soy actriz, presentadora, empresaria, pero mamá es lo que más me gusta ser", nos contó.