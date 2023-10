Nodal muestra un vistazo del tierno encuentro de su bebé con su primito

Ha pasado un mes y medio desde queChristian Nodal y Cazzu debutaron juntos en la paternidad. Esta noticia los llenó de alegría, pues desde hace meses esperaban con ilusión a su primer bebé. Semanas después del nacimiento de la pequeña en Argentina, país natal de la rapera, la pareja voló a México con su nena, pues el cantante tenía varias presentaciones agendadas como parte de su gira Foraji2 Tour. Sin embargo, este viaje fue la oportunidad perfecta para que el intérprete se reencontrara con su familia, y también para que les presentara a su retoño.

Nodal se presentó en un palenque en Guadalajara el domingo pasado como parte de las llamadas Fiestas de Octubre, donde tuvo un grato recibimiento de parte del público. “Creo que mi alma es de palanques”, escribió en su Instagram al compartir algunos vistazos del show. Pero no hubo recibimiento más cálido que el que recibió de parte de su familia, quien vive en dicha ciudad.

En sus historias, el intérprete de Adiós Amor publicó una tierna foto del encuentro entre su hija, de quien aún no se revela el nombre, y el hijo de su hermana menor Amely González Nodal. “Los primitos”, escribió sobre una foto en la que se veía que los bebés estaban juntos. Sin embargo, fueron cuidadosos al mostrarlos solo de manera parcial, pero pese a ello la postal fue sumamente tierna.

Christian y Amely Nodal compartieron esta linda foto.

Amely, quien replicó esta foto en sus historias, anunció el pasado mes de septiembre el nacimiento de su hijo, revelando que había nacido en julio. La joven lleva una vida alejada de los reflectores, por lo que su debut en la maternidad fue sorpresivo para muchos. “Amándote mucho”, escribió entonces la joven, revelando que su bebé había cumplido dos meses. “¡Mis amores bellos! ¡Cuánto los amo, mi reina! ¡Besotes a mi rey chiquito. mi amor!”, comentó Cristy Nodal, madre de Amely y Christian, quien ahora es abuela por partida doble.

Amely se convirtió en madre recientemente.

Un exitoso y feliz papá

“En este momento estoy sintiendo muchas emociones”, compartía Nodal en una entrevista con la revista Rolling Stone concedida previo al nacimiento su hija y publicada días después. “Me siento muy agradecido de que la vida me haya traído a este momento con la persona adecuada, con la persona que amo, admiro y aprecio mucho”, reflexionaba sobre la paternidad.

En aquella ocasión habló además de cómo esta faceta ha repercutido en su música. “En mis letras, incluso si es algo que escribo o no escribo, quiero que la gente se conecte con ellas. Hice (Cazzualidades) para la madre de mi hija. Estamos atravesando un capítulo muy precioso como seres humanos individuales, como equipo y como pareja. Me encanta compartir muchas cosas. Me encanta gritar sobre nuestro amor a los tejados”, dijo entonces.

