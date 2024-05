Como nunca, Christian Nodal revela cómo conquistó a Cazzu: ‘No quería ser mi novia’

Hace casi dos años, Christian Nodal tomó la decisión de replantea lo que acontecía en su vida. Sin imaginarlo, a la par de su éxito musical, el amor llamaría nuevamente a su puerta, esto tras superar su mediática ruptura con Belinda. Luego de ese episodio, el intérprete siguió adelante y logró ser flechado por Cazzu, la cantante de origen argentino con quien inició un romance que se fortaleció con el paso de los días, tanto así que ambos tomaron la decisión de formar una familia, hoy integrada por su primera hija en común, la pequeña Inti. En confidencia, el músico ha revelado cómo logró conquistar a Cazzu, quien asegura no deseaba ser su novia cuando tuvieron sus primeras conversaciones.

©GettyImages



Christian Nodal y Cazzu están a punto de cumplir dos años juntos.

Su primer acercamiento con Cazzu

En su etapa de soltería, Nodal reconoce que había un poco de desorden en su vida, pues al no tener un lugar de residencia fijo solía ser nómada. Sin embargo, Cazzu apareció ante él para cambiar el curso de su historia. “Ella llegó en muy buen momento, ella es una persona que admiro mucho, respeto mucho, es un mujerón. Si tú te sientas a hablar con ella tiene tanta información, ella me ayudó mucho a entender sobre el feminismo, por ejemplo. Yo siempre he sido muy celoso, yo la miraba y toda guapa, toda bella, yo decía: ‘Mamasota, es mi crush, te quiero hacer un hijo, ¿cómo te explico?’…”, explicó en entrevista para el podcast Noche de Luz.

Tras haber puesto en el radar a Cazzu, el intérprete puso en marcha un plan, el cual resultó favorable. El primer paso fue, según comparte, establecer comunicación con ella vía Instagram. “A mí ya me encantaba, yo le mandé una canción solamente para vernos y conocernos. (Le escribí) por Instagram, y luego ya le llamé, pero le dije: ‘Yo no quiero que grabes tu parte en Argentina, yo quiero ir para Argentina para conocerte’, y quedó ahí. Yo tenía mi plan maestro y le gustó, la canción ni la grabamos al final…”, dijo entre risas en la plática.

©GettyImages



Christian Nodal y Cazzu comparten su pasión por la música.

El comienzo de su historia juntos

Luego de establecer un vínculo con Cazzu que se fortaleció gracias a su trabajo en la música, Nodal tomó una importante decisión. “Yo me fue a vivir a Argentina, (le dije): ‘Vamos a ser novios, cómo le hacemos, tú eres artista, yo soy artista, tú andas para allá, yo ando para acá’. Le dije: ‘¿Sabes qué? Yo me voy a ir para allá’…”, reveló Nodal, quien luego admitió lo complicado que fue conquistar el corazón de la joven. “Ella no quería, no quería ser mi novia para empezar. Ella decía: ‘Si tenemos un vínculo bien bonito veámonos de vez en cuando’, pero yo ya estaba (enamorado). Esta mujer me vuelve loco, me encanta…”, confesó.

©GettyImages



Nodal y Cazzu son papás de la pequeña Inti.

Nodal reconoce que dada su personalidad, suele tomar decisiones apresuradas, aunque gracias a la química que estableció con Cazzu, todo comenzó a darse de manera extraordinaria. “Ella me decía: ‘Vamos lento, vamos despacio. El plan era rentar una casa en el campo así ella con su gente hacía su álbum y yo hacía mi álbum con mi gente, y nos veíamos dentro del día y todo estaba perfecto. Yo llego y todo intensote… Me decía: ‘Por favor, tranquilo’. Llegó en una etapa muy bonita…”, afirmó.