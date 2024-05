Christian Nodal habla de las lesiones en su piel tras quitarse los tatuajes: ‘Duele mucho’

De un tiempo a la fecha, Christian Nodal se ha dejado ver con una apariencia renovada y no solo por el peso que ha perdido gracias a nuevos hábitos, sino también por el proceso al que ha sometido a su piel para retirarse los tatuajes que tenía en el rostro. Sin embargo, borrar todo rastro de tinta en su cara no ha sido sencillo, pues ha implicado un procedimiento estético bastante doloroso, tal como él mismo lo ha revelado recientemente, señalando incluso que ha sufrido por lesiones cutáneas.

©@nodal



Nodal se ha dejado ver con una apariencia renovada.

En entrevista con Luz García para su podcast Noche de Luz, Nodal confesó que se ha sometido a dolorosas sesiones para quitarse los tatuajes del rostro y admitió que no ha seguido al pie de la letra las indicaciones para la recuperación de su piel, por lo que el proceso se le ha dificultado.

“Sí, duele mucho. Yo no soy tan disciplinado con esas cosas de cremitas, tiene mucho que ver todo eso. Se supone que es una sesión cada dos a tres meses. Yo ya tengo tres sesiones”, explicó. Anteriormente se había comentado que el intérprete recurrió a la photothermolysis, un tratamiento que consiste en la aplicación de luz pulsada intensa para romper las partículas de tinta y eliminarlas.

©GettyImages



El cantante lucía varios diseños en su rostro.

“(Las sesiones) hacen unas llagas muy dolorosas en la piel, se hacen como unas bolas, bolsitas como de agua, como si te quemaras básicamente. Yo uso sombreros, el sudor, las luces del escenario, no tengo tiempo para la sanación, ahí con el tiempo se han ido borrando un poquito más”, dijo.

La razón de sus tatuajes y la motivación para quitárselos

En la entrevista, el intérprete de Adiós Amor ahondó en las razones que lo llevaron a convertirse su rostro en un lienzo. “En su momento me encantaban los tatuajes. Lo hice por rebeldía. Yo sentía que me querían encasillar, como ‘que vaya a ser como don Vicente (Fernández)’. Quería no gustarle a la gente para que nada más le gustara mi música”, explicó.

“Había tantas cosas impuestas que quería romper para que llegue gente de otra generación que entienda que ellos pueden vestirse, ser quienes quieran ser, al final la música es una cosa y la estética de la música, enamórate del proyecto, del artista”, resaltó.

©@nodal



Inti fue una de las razones de Nodal para quitarse los tatuajes.

Nodal expuso las razones principales para quitarse algunos tatuajes de su piel. “Hay tatuajes que sí tienen mucho significado, otros que no, pero visualmente sí quisiera no parecer que me quedé dormido y me rayaron toda la cara”, agregó. En mayo del año pasado, meses antes del nacimiento de su pequeña Inti, fruto de su relación con Cazzu, el cantante contó la bebé era también un motivo para ‘limpiar’ su cara. “Quiero que mi hija me conozca... que conozca mi carita”, dijo en el programa colombiano Lo Sé Todo.