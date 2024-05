Christian Nodal sobre los tensos momentos que vivió durante el nacimiento de su hija: ‘Fue muy traumático’

Para Christian Nodal y Cazzu la llegada de su hija Inti ha sido un acontecimiento que ha cambiado sus vidas para siempre y las ha llenado de mucho amor y felicidad. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas paras los felices papás, pues según reveló el intérprete en una reciente entrevista, el parto de su primera hija fue sumamente complicado, a tal punto, que la vida de Cazzu y de la pequeñita estuvieron en peligro.

©@nodal



Christian Nodal y Cazzu han formado una hermosa familia al lado de Inti

Así lo compartió Nodal en una entrevista con el programa Noche de Luz, que conduce Luz García, en la que a corazón abierto se refirió al duro momento que vivió durante el parto de su hija. “El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito...”, expresó el artista. “Iba como un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa, con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó, yo tenía la máquina de los latidos y empezó... es el peor sentimiento en mi vida”.

Christian, que estaba presente en la sala de parto, reveló que al ver que la vida de su amada y su pequeña estaban en peligro, sintió que su vida se desmoronaba: “Yo estaba: ‘Dios por favor nunca te pido nada, no me hagas esto... Este golpe yo no te lo aguanto”, compartió el intérprete, quien confesó haber tenido pensamientos sumamente oscuros en ese instante de su vida.

©@nodal



Para el cantante Inti se ha convertido en la protagonista de sus vidas

A pesar de que ahora disfruta al máximo de su paternidad e Inti se ha vuelto en su total adoración, Christian Nodal también reveló, en otro momento de la entrevista, que la idea de ser papá no era algo que tuviera en mente, aunque tampoco era algo que descartaba por completo. “No me veía papá, pero tampoco era algo que estuviera esquivando”, declaró.

Inti, la protagonista de su vida

En una reciente entrevista con Billboard, el multiganador de Latin GRAMMYs reveló cómo se siente en su faceta como padre.“Es como si tu vida fuera una película, te pones como el protagonista, obviamente, y te das cuenta de que toda tu vida fuiste el protagonista secundario, ahí está la (verdadera) protagonista, la que llegó”, comentó con los sentimientos a flor de piel.