Juan Soler vuelve a la conducción del programa 'Sale el Sol' junto a su novia, Paulina Mercado

Luego de que en mayo del año pasado Juan Soler anunciara su salida del programa televisivo Sale El Sol, del cual fue conductor, el galán de la pantalla chica regresó a la emisión matutina. El anuncio lo hizo él mismo durante la reciente transmisión del programa, feliz de volver a compartir pantalla junto a su novia, Paulina Mercado, quien está muy emocionada por tener de vuelta al argentino en la producción. Emocionados, los presentadores dieron la bienvenida a Soler, que ha reingresado a la alineación de conductores tras la salida de Mauricio Islas, pues este estará fuera de manera temporal mientras cumple con determinados compromisos de trabajo.

© @juansolervalls Juan Soler fue recibido por sus compañeros entre aplausos y buenos deseos.

Juan Soler de vuelta en el foro de Sale El sol

El anuncio lo hizo Mauricio durante la transmisión del matutino, dando algunos detalles de la situación por la que ha tenido que cambiar de planes. “Primero que nada hay que aclarar un tema. Yo no me voy de Sale El Sol, voy a cumplir con un compromiso que tenía hecho desde antes que me hicieran el favor de invitarme a participar aquí con ustedes y regreso…”, expresó el también actor en su intervención, para luego dar la bienvenida a Juan Soler, quien ocupaba un lugar en el set para hablar de su regreso a las pantallas en esta faceta.

Emocionado, Juan se sinceró sobre su reingreso al programa, en medio de los aplausos de sus compañeros. Por supuesto, Soler quiso hacer una importante aclaración, pues su regreso a Sale El Sol no es permanente. “Yo no vengo a reemplazar a Mauricio, vengo exclusivamente a cubrir una plaza que está muy bien ocupada por mi socio…”, aseguró el argentino, para luego hacer énfasis en lo grato que ha sido para él seguir escribiendo historias en el programa. “Sí estoy muy feliz de estar aquí nuevamente, mi casa, mi familia y muchas gracias por el recibimiento”, explicó.

© IG @juansolervalls Paulina Mercado y Juan Soler volverán a compartir la pantalla cada mañana.

La bienvenida de su novia, Paulina Mercado

Luego de las palabras de Juan, Paulina se sinceró sobre la emoción que le provoca tener a su novio de vuelta en el programa, aunque por encima del lazo afectivo que los une, reconoce su profesionalismo en su faceta de conductor. “Voy a ser objetiva, les juro que no tengo nada que ver, no tiene el amor de verdad qué ver. Juan es un gran compañero, me encanta que lo conozcan, fuimos muy buenos compañeros… Hace rato que llegamos me encanta cómo lo saludan los polis, todos los chicos, es de verdad un cuate muy querido y muy compartido…”, dijo la presentadora.

Finalmente, Soler dejó claro que dará lo mejor de sí mismo para hacer de su participación en el programa algo muy especial, dando una merecida mención a Mauricio Islas, a quien reconoce por su trabajo en el programa. “Estoy muy contento, muy feliz, muy agradecido con Imagen Televisión, muy agradecido también con la producción de Sale El Sol, voy a hacer mi mejor esfuerzo y voy a tratar de llenar el espacio que está dejando aquí nuestro compañero, querido amigo, Mauricio Islas”, dijo el también actor.