Paulina Mercado habla de Maky, ex de Juan Soler: 'Si me quiere o no, habrá que preguntárselo a ella'

En diciembre de 2022, Juan Soler y Paulina Mercado tomaron la decisión de hacer público su romance. Desde de ese entonces, los enamorados disfrutan con total apertura, orgullosos de su complicidad y la química entre ambos. Sin embargo, Paulina reconoce que, al inicio de su relación con Juan, tuvo interés por conversar con Maky, la exesposa del galán argentino, esto como un gesto de empatía y respeto por ser ella la madre de las hijas de su novio. La conductora del programa Sale El Sol aseguró que, si bien no son amigas, Maky es una mujer inteligente y buena mamá, pues tuvo el gusto de conocerla en el pasado al colaborar juntas en televisión.

© IG @juansolervalls Juan Soler y Paulina Mercado se han convertido en una de las parejas más populares del espectáculo mexicano.

La opinión de Paulina sobre Maky

Abierta como suele ser al abordar ciertos aspectos de su entorno personal, Paulina habló de Maky al asistir como invitada al podcast de Anette Cuburu, Anetteando. En ese espacio, dejó claro que desconoce la opinión que la ex de Soler pueda tener de ella. “Si me quiere o no me quiere, yo no lo puedo contestar, se lo tendrían que preguntar a ella…”, expresó durante la reveladora charla, dando detalles de cómo la conoció, no sin antes expresar lo grato que fue su encuentro con la argentina. “A mí me cae perfecto y yo ya la conocía porque fue a conducir a Sale El Sol una semana, estuvimos platicando y a todo dar me cayó…”, reveló.

En otro momento, Paulina fue directa al expresarse sobre Maky, a quien describió como a una mujer llena de cualidades, especialmente por la entrega y dedicación que ha puesto en su faceta como mamá de Mía y Azul, a quienes la también presentadora tuvo durante su matrimonio con Soler. “Si me quiere o no me quiere, habrá que preguntárselo a ella, a mí me cae muy bien, se me hace una chava inteligente, es muy buena mamá, sus hijas son lo máximo, absolutamente, son unas niñas muy lindas y yo creo que son como son por los papás que tienen…”.

© ¡HOLA! Maky se separó de Juan Soler en 2018.

Paulina quiso hablar con Maky de su romance con Juan

En medio de la atención mediática que generó su noviazgo con Juan Soler al inicio de su relación, Paulina reconoce que tuvo la necesidad de conversar con Maky al respecto. “Cuando empecé a salir con Juan le dije: ‘Nada más quiero decirle a tu ex que vamos a salir. No le voy a pedir permiso, pero sí, quiero avisarle…”, explicó la presentadora, para luego ahondar en la razón detrás de esa decisión. “Creo que entre mujeres siempre hay que cuidarnos, no era mi intima amiga, la había conocido y me había caído muy bien, pero se me hace de mujeres decentes y de mujeres netas decirle: ‘¿Qué crees? Me mueve tu ex’. Sí se lo quería decir y me dijo Juan: ‘Espérate a que decidas salir conmigo solos, porque ahí era cuando seguíamos saliendo en grupo…”.

© @juansolervalls Juan Soler y Paulina Mercado han sabido compaginar sus vidas gracias a la química entre ambos.

‘Yo no vine a romper nada’

Mientras su relación con Juan se fortalece, Paulina también ha dejado claro que lo suyo con el actor se dio en el momento más adecuado, durante una etapa en la que ambos estaban solteros y libres de cualquier compromiso. Por tal motivo, fue puntual al expresar su respeto hacia Maky. “Es una gran mujer y vivió su tiempo con Juan hace muchísimo tiempo, llevan mucho tiempo divorciados ya, mucho más tiempo separados, entonces… no creo que me odie por estar con Juan, la verdad que no, yo no vine a romper nada y ni lo haría. Ya había pasado otras personas, Juan ya había tenido otra novia y demás y ni lo haría, no soy así y creo que entre mujeres hay que cuidarnos…”, aseguró.