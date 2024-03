A cinco años de haberse separado de Juan Soler, Maky asegura que le gustaría casarse

Motivada por la estabilidad que prevalece en su vida, Maky tiene claro lo que desea en este momento tras los giros en el terreno sentimental. A unos años de su rompimiento con Juan Soler, la actriz y presentadora asume todo con madurez, enfocada en sus retos personales y profesionales, pero también en brindar amor y cuidados a sus hijas, Mía y Azul. En una reciente entrevista, la guapa argentina abrió su corazón para revelar cómo se encuentra en estos instantes, en los que incluso no le ha cerrado las puertas al amor, pues si bien se encuentra soltera, afirma que recientemente pudo disfrutar de una relación en la que estuvo muy enamorada.

Maky reveló que recientemente estuvo enamorada.

Lo que Maky desea en lo sentimental

Maky concedió una entrevista a la revista Clase, de El Universal, espacio en el que habló a corazón abierto de lo que sucede en su vida. A pregunta expresa sobre lo que desea para lo que resta del 2024 fue muy clara. “Casarme, tal vez, me gustaría casarme. No sé si casarme y vivir con esta persona que llegue a mi vida, porque ahora estoy soltera, casi un mes, pero sí, me gustaría rearmar mi vida, tener como una estabilidad de pareja más estable…”, explicó la presentadora como pocas veces, pues suele ser muy reservada con los acontecimientos de su entorno personal.

Aunque la vida en pareja tiene su complejidad, Maky sabe muy bien lo que desea en ese sentido, una relación con determinados acuerdos, tras vivir la experiencia de permanecer muchos años casada. “No volvería a tener un matrimonio, así como tal. Me gustaría tener algo como más establecido. No volver a cortar, pasar por otro rompimiento es muy difícil para mí. Con los años, cuando terminas una relación, lejos de que sea más fácil se vuelve más difícil y ahorita estoy como en ese momento de duelo…”, explicó la conductora de tele sin ahondar en más detalles. Así mismo, habló de lo que anhela en el aspecto familiar. “Todo lo demás lo tengo bien, pero sí me gustaría que mis hijas estén más encaminadas, que hagan más deporte y tal vez tener como más estructura familiar y de pareja…”, dijo.

Maky contó que no le gustaría tener un matrimonio como tal, pero sí enamorarse y tener pareja.

El reciente amor de amor de Maky

En la reveladora charla, Maky también contó que recientemente estuvo enamorada, aunque prefirió mantener bajo reserva ese aspecto de su entorno privado. Sin embargo, la argentina dio algunas pistas de la persona con la que salía, de quien asegura se enamoró a raíz de la admiración que le tenía. “Llevo poquito tiempo sola pero sí estuve acompañada por alguien muy especial que no pertenece al medio, pero alguien del cual estuve muy enamorada y me enamoré a través de admirarlo, me enseñó muchas cosas…”, explicó.

Makyn se siente orgullosa de la grata relación de amistad con Juan Soler.

Reitera su cariño por Juan Soler

Maky también se refirió al cariño incondicional que tiene por Juan Soler, su exesposo, más allá de la ruptura amorosa que originó un enorme interés mediático. “A mí particularmente lo que me pasa con Juan, -que más allá de que lo quiero porque es el papá de mis hijas, y de que como pareja hay muchas cosas en las que no coincidimos y que por eso estamos separados, porque tenemos visiones de vida diferentes-, es una persona que independientemente que es el papá de mis hijas, quiero. Entonces yo me agarro de ese cariño que le tengo, de ese afecto, él es mi familia…”, explicó.

