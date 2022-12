Maky revela que ya ha firmado el divorcio con Juan Soler

Maky Moguilevsky y Juan Soler están divorciados de manera oficial después de cuatro años de haber anunciado su ruptura. La presentadora habló sobre el duro momento que atravesó tras disolver definitivamente su matrimonio de quince años. En una charla exclusiva con Natasha Cheij de La HORA ¡HOLA! la también actriz reveló que no fue nada fácil poner punto final a su enlace con el padre de sus hijas. De hecho, mencionó que ambos postergaron la firma de los documentos legales porque se sentían cómodos en sus respectivos espacios.

©GettyImages



Maky y Juan Soler firmaron su divorcio a cuatro años de ruptura

“También te voy a decir algo y esto nadie lo sabe pero Juan y yo no teníamos firmado el divorcio, lo logramos hace poquito, el convenio”, aseguró la argentina. Y agregó: “Es como que tú dices, no importa luego firmo, luego me divorcio, luego veo lo del convenio, luego veo cómo queda, qué me deja él, qué me quedo yo. Como que siempre vas postergando”.

Tanto para uno como para el otro no ha sido nada sencillo rehacer sus vidas amorosas. De hecho, Juan Soler ha estado en una relación con su exnovia María José Barbaglia desde 2021. Sin embargo, la modelo señaló que tras la ruptura con el padre de sus hijas no logró sentirse “libre”.

“Eso energéticamente, si llega alguien a tu vida, es como que no”, recalcó. “Aunque él tuvo pareja y todo, yo no me sentía como con la libertad de (tener también pareja), como no había firmado, como no había arreglado las cosas con él, siempre era como que: no quiero que se enoje, igual y si tengo novio, no le digo a nadie. Eso en cierta forma es un freno que fue muy importante (en el proceso)”, puntualizó.