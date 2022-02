¿Reconciliación? Maky aclara qué sucede entre ella y Juan Soler

Más de tres años atrás, Maky y Juan Soler anunciaban que se separaban, una decisión que sorprendió a sus seguidores y con la que ambos actores tuvieron que lidiar a su manera. Pero hace unos días, una publicación mexicana aseguraba que se habían reconciliado por motivos económicos, y ya hasta llevaban una vida en familia como hace tiempo junto a sus hijasMia y Azul. También aseguraban que se habían dado cuenta de que aún se amaban y hasta vivían junos. La argentina puso un alto a aquellas especulaciones y en sus redes sociales habló sobre lo que pasa en realidad.

“Qué difícil hablar de esto, pero siento que me quedé callada. Sí quiero aclarar, ayer me mandaron unas fotos, en las que estamos Juan y yo saliendo de Televisa, porque yo choqué mi camioneta, tengo pruebas. Entonces me hizo el favor de pasar a recogerme porque teníamos que ir por las niñas y hacer cosas referentes a las niñas”, expresó para sus fans.

“Yo no vivo con él”, continuó Maky de lo más tranquila, pero sin estar dispuesta a que los rumores de su vida personal sigan creciendo. “Él tiene una novia que está en Argentina, que igual y ni se entera de estas cosas”, aclaró.

“Me parece una falta de respeto... Estoy cansada de las mentiras, de que embarren gente que no tiene nada que ver y que no puedo salir a defender”, continuó haciendo énfasis en cómo ha mantenido su vida privada lejos de los flashes. Maky tampoco se mostró de acuerdo en que la publicación mostrara a sus hijas, quienes aún son menores de edad.

Su relación con Juan Soler

La actriz no sólo aclaró la historia detrás de aquellas fotos, sino que dejó ver que después de su matrimonio, lleva una relación muy cordial con su ex, sin caer en peleas y escándalos que puedan perjudicar el ambiente en el que crecen sus hijas. “Juan y yo no estamos juntos. Nos queremos mucho. Él es incondicional para mí y para mis hijas, es un gran hombre. Sólo tengo palabras de agradecimiento para él”.

Agregó que no se encuentra en pareja y que su corazón está tranquilo en la soltería. “El día que tenga una relación que diga ‘ya, me voy a casar’, se los digo. Mientras tanto mantendré mi vida y la de la gente a mi alrededor privada”, concluyó.