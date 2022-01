Juan Soler revela uno de sus más grandes dolores en la vida: ‘Estuve dos años deprimido’

A poco más de 4 años del divorcio entre Juan Soler y Maky Moguilevsky, el entrañable galán de telenovelas ha vuelto a tocar el tema para revelar otros detalles de su sonada separación, la cual fue una etapa sumamente difícil para él y de la que logró salir adelante. Aunque en el pasado ya había comentado que necesitó de ayuda profesional para superar esa crisis, ahora el histrión argentino abrió su corazón al revelar que ese proceso lo deprimió hasta el punto de sentirse devastado por completo.

Juan Soler y Maky anunciaron su separación en noviembre de 2018

Así lo reveló durante una charla que tuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda, en la cual el actor de 56 años ventila a detalle aquel capítulo triste de su vida provocado por la ruptura de sus 15 años de relación con la mdre de sus hijas Mía y Azul.

Aunque hoy la relación entre los actores sigue siendo buena y no tan cercana como antes, cada uno ha decidido reiniciar y curar, no sin antes haber digerido ambos ese trago amargo a su manera.

“Para mí fue un golpe muy fuerte. Estuve dos años deprimido donde fui un inservible, no produje nada, no aceptaba trabajos, no trabajaba y hacía un esfuerzo enorme cuando me tocaba ir a trabajar, fue un impasse bastante duro”, explicó Soler de manera resuelta.

A pesar de que ninguno de los dos se han aimado a desvelar las causas por las cuales decidieron tomar rumbos distintos, el protagonista de novelas afirmó que su exesposa tenía otros planes que diferían de ese mismo horizonte que alguna vez contemplaron seguir juntos como familia.

“La explicación que viene del otro lado es que maduró de una forma diferente, que algo cambió en ella. Se lo respeto totalmente y ya, y se acabó”, recalcó al ensayar por encima una posible explicación de lo ocurrido en noviembre de 2018.

Como recordaremos, Maky reveló que ella fue quien buscó el divorcio debido a que sentía que no había vivido lo suficiente por su cuenta y todavía estaba en el momento ideal para explorar más allá del matrimonio.