Entre lágrimas, Juan Soler recuerda el complicado nacimiento de su hija Azul

La dura despedida de su padre

Antes de mencionar el angustiante momento previo a la llegada de Azul, Juan reveló detalles sobre la partida de su padre.“Mi mayor miedo era perder a la gente que amo y yo no estar ahí, y toca que se muera papá”, contó. “Era un 16 de diciembre, estaba grabando La fea más bella (Televisa) y mamá me llama por teléfono, eran como la 1 de la mañana... Y me dice: ‘Papá tuvo un accidente, cayó y pegó con la nuca en el piso y se lo llevaron al hospital, está en terapia intensiva’”.

Soler narró que viajó de México a Argentina, y al llegar al hospital le pidió total sinceridad al médico. “Yo estaba solo con él, y me dice: ‘Ya, el viejo se fue el día del accidente’”. Su padre estaba conectado al respirador y las posibilidades de que hubiera algún tipo de reacción eran prácticamente nulas.

©@juansolervalls



El padre de Juan falleció dos meses antes del nacimiento de Azul

“Bajé a hablar con mi familia, les dije: ‘El panorama es este, papá murió el día del accidente y hay que tomar una decisión, mi decisión es desconectarlo ya, eso que está ahí ya no es papá’”, relató. “Mi papá era el alma de la fiesta... Un tipo generoso, jamás le habría hecho eso a mi papá de dejarlo enchufado a una máquina”. Finalmente Juan y su familia estuvieron de acuerdo en desconectarlo. “Vivió tres días más”.