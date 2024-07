Paulina Mercado revela por qué no acompañó a Juan Soler a Miami

Después de mudarse a vivir juntos, Paulina Mercado y Juan Soler han estado disfrutando su noviazgo como recién casados. Luego de las vacaciones de ensueño que pasaron en Europa, el argentino ha tenido la agenda llena de viajes de carácter personal. Primero, fue a su natal Argentina para reencontrarse con su primogénita, Valentina, y con su nieta, Alfonsina. A su regreso a México volvió a hacer sus maletas, esta vez para emprender una nueva aventura en Miami, donde se encuentra pasaron un par de semanas con sus hijas, Azul y Mía. En ese sentido, hace unas horas, la novia del galán de telenovelas respondió a sus seguidores por qué no ha acompañado al actor en estos viajes.

© IG @paulinamercado007 La conductora de 'Sale el sol' reveló que en unos días se reencontrará con su novio en Miami

Las razones

Sincera, Paulina compartió con sus seguidores la verdadera razón por la que no viajó con Juan Soler a Miami, donde ayer asistió a la final de la Copa América, donde su Selección resultó ganadora: “Por dos razones, Juan me invitó, me dijo que fuera con él, pero para mí es muy importante que tenga este espacio con sus hijas, se fue 15 días”, comentó durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

La conductora explicó por qué cree importante que Juan deba pasar este tiempo a solas con Mía y Azul: “Yo he sido hija, soy mamá y creo que es muy importante que puedan conectar, que se puedan ver, que estén con su papá, que platiquen cosas y es diferente si está ahí la novia, creo que era importante que tuviera ese espacio”. Aunque no viajó con él, adelantó que en unos días lo alcanzará allá, a petición de las hijas del actor. “Después me dijo Juan, es que las niñas quieren que vengas, entonces voy a ir el próximo fin de semana, los dejé 13 días juntos y yo llego los últimos dos”.

© @juansolervalls En las últimas semanas, Juan Soler ha estado visitando a sus hijas, primero a la mayor, Valentina, en Argentina y ahora a Mía y Azul

Paulina Mercado confesó que se lleva muy bien con Mía y Azul: “Me fascina estar con ellas, son unas niñazas, la paso muy bien, me hacen reír demasiado y para mí es muy lindo, es muy importante que estemos los cuatro juntos, va a ser padre, ya les contaré como me va, creo que hay que respetar los tiempos y los espacios de cada uno”, reconoció. En esta dinámica, la conductora de Sale el Sol, confesó que ya planea su vejez con el actor: “He platicado con Juan y no descartamos emprender una aventura, quién sabe qué vaya a pasar, la vida es este instante, no sé qué vaya a pasar después”, respondió cuando le preguntaron su dejaría la Ciudad de México.

© IG @juansolervalls La presentadora también habló de su nuevo nido de amor con Juan Soler

Su nuevo nido de amor por Juan

La presentadora también compartió detalles de cómo disfruta de su nuevo nido de amor con Juan Soler: “No había tenido la fortuna de vivir en un edificio y es súper fácil, es mucho más económico y sobre todo, ya estamos Juan y yo solos. Tenemos ganas de viajar mucho, así que podemos cerrar la puerta e irnos a divertir, una casa requiere muchísimo mantenimiento, mucha atención y preocupación también, así que ahora Juan y yo solitos, creo que es perfecto, no necesitamos más. Estamos felices y gozosos”, confesó Mercado, quien aseguró, no volvería a vivir en una casa.