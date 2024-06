Juan Soler disfruta al máximo de su nieta durante su viaje a Argentina

Después del romántico viaje que realizó con Paulina Mercado en Europa, aventura que compartió en exclusiva con ¡HOLA!, Juan Soler volvió a hacer sus maletas, esta vez para emprender una nueva escapada a su natal Argentina. Desde hace unos días, el actor se encuentra disfrutando de unos días junto a su familia y amigos de la infancia, pero sobre todo, está pasando tiempo de calidad con su hija mayor, Valentina, y con su nieta, la pequeña Alfonsina, quien lo tienen encantado. Como pocas veces, el galán de novelas compartió en redes una probadita de su papel más tierno: el de abuelito.

El reencuentro con sus hermanos

A través de su cuenta de Instagram, Juan Soler ha estado compartiendo algunos detalles de su visita a casa donde tuvo la oportunidad de reunirse con todos sus hermanos, como hace mucho no lo hacían. Para darle un toque de nostalgia a su reencuentro, el actor y sus hermanos recrearon una imagen para la que posaron en 2018: “Facundo, Inés, Keky, María José, Juan… Los soler después de 6 años. Los adoro”, escribió como descripción de la foto haciendo alusión al tiempo que llevaban sin verse.

Su papel más tierno

Además de viajar a Argentina para reencontrarse con sus hermanos, el actor también estaba ansioso de abrazar a su hija mayor, Valentina y a la pequeña Alfonsina, su nieta, quien cumplió tres años en marzo pasado: “¿Les cuento qué es lo más lindo de la vida?, bueno, mejor se los muestro”, comenta Juan Soler en un video donde muestra a su hija y nieta muy divertidas en un carrusel.

Desde que Alfonsina nació, Juan Soler ha procurado viajar, al menos una vez al año para verla, pues a pesar de la distancia ha logrado ser un abuelo presente con el que su nieta disfruta pasar tiempo. “Me preguntaron sobre ser feliz. Se llama Alfonsina y elijo estos momentos que me hacen feliz. La felicidad no existe, existe ser feliz y es una elección que se hace a cada instante. Alfonsina, ya valió la pena pasar por esta vida. Hoy mi nieta me permite ‘Ser feliz’ , que es una decisión que se toma a cada instante”, escribió en junio del 2023, durante un encuentro con la pequeña.

©@juansolervalls



Juan Soler en compañía de sus tres hijas y su nieta, en una de sus visitas a Argentina

Orgulloso de la maternidad de su hija

Además de la felicidad que le provoca ejercer su papel de abuelo, para Juan Soler es un orgullo ver a la mujer en la que se ha convertido su hija mayor Valentina: “La familia y sus momentos. Valentina de mi corazón, amo la mamá que eres. Alfonsina es una diablita hermosa. Pablo querido siempre al pendiente de tus mujeres”, le escribió hace un año el actor a su primogénita. En marzo pasado, durante el cumpleaños número 3 de Alfonsina, Juan le escribió en Instagram: “Llenaste de ilusión una familia. Cumpliste el sueño de quien más te ama, que es tu mamá Valentina. Se estrenó como papá el gran Pablo, nos volviste abuelos, tíos, hermanos, primos, trajiste amor y esperanza. Te amo alfonsina”.