Juan Soler y Paulina Mercado viven en plenitud su amor y nos comparten su romántico viaje por Europa

¿Se removieron algunos miedos o surgieron otros?

P: Siempre estuve muy tranquila, estuve muy positiva, sobre todo porque no quería que mis hijos ni Juan sintieran mi nerviosismo. Siempre les dije a mis hijos que en la vida no podemos elegir nada, pero podemos elegir la actitud que le ponemos a lo que nos toca vivir. El único momento en el que sentí miedo fue cuando dejé a todos atrás y me llevaron al quirófano. Juan me acompañó y, antes de entrar, le pedí que me prometiera que, si algo me llegaba a pasar que ya no me permitiera gozar y reírme, me iba a ayudar a irme, porque yo en esta vida estoy para pasarla bien. Él accedió, y me fui tranquila. La operación no duró mucho tiempo y, al despertar, agradecí a la vida por otra oportunidad y decidí vivir de modo distinto.

J: Por mi parte, sí hubo miedo. Cuando pasan este tipo de eventos, te enfrentan directamente con la finitud de la vida, te das cuenta de que no quieres que eso llegue. Y claro que te da miedo la pérdida. En este caso el diagnóstico era positivo, pero la operación era de alta complejidad. Entonces conocí a la Paulina guerrera e inclaudicable, que no le tiene miedo a nada. Dicen que los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que, a pesar de todo, siguen adelante con toda la actitud. Y eso es Paulina y eso también es Juan, porque di mi mejor versión para estar a su lado en ese momento. Hoy de la mano sabemos que pasamos la prueba y que nos ha unido más que nunca y para siempre.