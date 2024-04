¿Compromiso sin boda? El significado del anillo que Juan Soler le dio a Paulina Mercado

El romance entre Paulina Mercado y Juan Soler marcha viento en popa, después de tomar la trascendental decisión de irse a vivir juntos, la pareja dio otro nuevo paso y ¿se comprometió? Durante su última transmisión en vivo a través de su canal de Youtube En pareja2, los novios contaron varios detalles de su relación, como el anillo que adorna el dedo anular izquierdo de la conductora quien, asegura, no habrá boda. Sinceros con sus seguidores, explicaron el significado de esta joya que el argentino le entregó en una clara muestra de amor.

El significado de esta joya

Hace unos días, la pareja se abrió de capa con sus seguidores durante una dinámica de preguntas y respuestas en las que compartieron varios detalles hasta, ahora desconocidos de su noviazgo, como que Paulina utiliza la pijama de Juan Soler para dormir con mayor comodidad. Entre las incógnitas del público, se repitió una que Paulina dejó hasta el final, era la que hablaba del anillo que porta en la mano izquierda: “Sí, me lo dio Juan, es un anillo que por dentro está grabado y dice: ‘Por siempre y para siempre’”, confesó la presentadora.

El clip donde Mercado explica el significado de este accesorio, fue retomado por el actor quien lo publicó en su cuenta de Instagram junto a la leyenda: “¿Le di un anillo de compromiso a Paulina?”, lo que causó revuelo entre los fans de la pareja. Aunque a sus seguidores les encantaría verlos caminar juntos hacia al altar, sus planes son otros: “Es un anillo de amor, es un anillo de compromiso de vida, lo porto con mucha emoción”, puntualizó Mercado sobre esta joya.

La presentadora reconoció que le tiene un gran aprecio a esta pieza que, solamente se quitó cuando ingresó al hospital, en diciembre pasado: “El día de la operación, en cuanto salí del quirófano, dije: “Por favor, pónganme mi anillo”. Aparte de que me fascina, lo que representa. Entonces sí, me lo regaló Juan. Me gustó”, comentó Paulina ante la mirada tierna de Juan, quien no mencionó una sola palabra sobre el costoso regalo que le hizo a su novia.

©@juansoler



Próximamente

Su primer viaje juntos

Paulina y Juan también adelantaron que próximamente estarán transmitiendo en su canal detalles de su primer viaje como pareja, una aventura que comenzaron a planear desde antes que Cupido los flechara: “Nos vamos a ir a Europa, vamos a estar en la Toscana tomando vino y de ahí nos vamos a ir a Grecia”, dijo Juan, mientras Paulina explicó por qué eligieron ese tour: “Cuando Juan y yo éramos amigos, me dijo que su lugar favorito del mundo era Santorini. Cuando empezamos a andar me dijo: ‘Tenemos que ir a Santorini un día’. Me lo prometió y me lo va a cumplir”.