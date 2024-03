Juan Soler relata cómo cambió su vida tras divorciarse de Maky

Fue en 2018 cuando Juan Soler y Maky tomaron una de las decisiones más importantes en sus vidas. Tras permanecer poco más de una década juntos como matrimonio concluyeron su relación amorosa de común acuerdo, una ruptura complicada por los sentimientos implícitos en esta transición, el cambio de esquemas en sus respectivas historias personales y la presencia de sus hijas, Mía y Azul, por quienes han trabajado en conjunto para brindarles un entorno de armonía y cordialidad. A unos años de ese suceso, Juan mira en perspectiva todo lo sucedido, aunque reconoce que, de inicio, no fue fácil enfrentar su nueva realidad al encontrarse a sí mismo en su soledad.

Juan Soler disfruta ahora de una relación con la presentadora Paulina Mercado.

El relato de Juan sobre su divorcio

En confidencia, Juan compartió con Paulina Mercado cómo vivió su proceso de separación, una conversación elevada a lo personal dentro del podcast que ambos protagonizan y que en esta ocasión fue titulado La cruda verdad sobre el amor. Según el actor, no fue nada sencillo, pero poco a poco fue más consciente de lo que sucedía. “Cuando me divorcié yo me tomé casi un año que estuve solo, solo, pero completamente solo, tirado en un sillón de mi casa viendo televisión… quizás ahí es que yo rompí cierto patrón o cierta conducta que me llevaba a mí a repetir cosas…”, explicó el galán de telenovelas.

En medio de esa circunstancia, Juan tuvo la fortuna de encontrar en su camino a una persona que le brindó su mano y pudo transitar con él ese periodo. Después de todo, volvió a enamorarse y eso fue para él una especie de respiro que lo reconfortó en todos los sentidos. “Hubo una persona en el medio que, aunque vivía muy, muy lejos, sí me enseñó muchísimo. Fue muy valioso en mi vida haber tenido esa relación porque me permitió ver que hay otras formas también de amar o de acomodar tu modelo del amor…”, explicó en la reveladora conversación, al mismo tiempo en que Paulina escuchaba con atención las palabras de su pareja.

Juan Soler se separó de Maky en 2018 y ambos han preservado un lazo de amistad.

La nueva visión de Juan Soler sobre el amor

Gracias a los cambios en su vida sentimental Juan atesora valiosos aprendizajes de autoconocimiento. Si bien reconoce que en el pasado incluso llegó a entregar más de sí mismo en sus relaciones, hoy todo es distinto para él, orgulloso de esa evolución. De hecho, tras su divorcio, pudo procesar mucho de lo adquirido, reafirmando lo que realmente quiere en ese sentido. “Por eso fue tan importante mi proceso, este estar solo, para reencontrarme. Hoy tengo muy en claro quién soy, cómo soy, me reencontré con esa persona que había dejado para poder cumplir un sueño, un objetivo, para poder lograr lo que quería lograr…”, explicó.

Juan Soler valora los valiosos aprendizajes de sus experiencias amorosas pasadas.

En perspectiva, Juan han cambiado la mirada sobre el amor y las relaciones, teniendo claro que el amor propio es fundamental cuando se pretende querer al otro. “Hoy estoy muy cómodo porque ya sé que no puedo dejar de ser quien soy… Amarte es darte tu lugar, también establecer ciertas condiciones, los no negociables que tienes que tener para seguir manteniendo tu estructura, esa columna vertebral que te va llevando a lo largo de todas las acciones que vas emprendiendo día con día…”, dijo en la charla con su novia.