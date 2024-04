Juan Soler y Paulina Mercado confirman que ya viven juntos

El amor toma fuerza entre Juan Soler y Paulina Mercado, a poco más de un año de que ambos hicieran público su noviazgo. Ilusionados por esta etapa, disfrutan trazar planes en conjunto, seguros de no querer realizar una boda y de vivir su relación asumiendo otro tipo de criterios. Unidos por el amor y la confianza, los novios tomaron así la decisión de dar un importante paso, pues tras un tiempo de conocerse finalmente viven juntos, así lo confirmaron en una reciente plática con sus seguidores, orgullosos de la madurez con la que asumen cada instante de este romance, felices también por llevar su proceso con plena consciencia de sus acciones.

©@juansolervalls



Juan Soler y Paulina Mercado confirmaron su romance en diciembre de 2022.

Juan Soler confirmó la noticia

Como acostumbran, Paulina y Juan sostuvieron recientemente una charla en vivo con sus seguidores a través de su canal de YouTube, espacio en el que conversaron sobre su vida en pareja. Abiertos a interactuar suelen recibir todo tipo de cuestionamientos y esta vez no fue la excepción. “¿Ya viven juntos?, nos preguntan…”, comentó Soler en un instante de la charla, para luego lanzar a Paulina una mirada de complicidad y revelar su respuesta. “Sí, ya vivimos juntos…”, dijo entre risas el galán argentino, quien a lo largo de estos meses ha sido muy transparente sobre lo mucho que lo entusiasma compartir con Paulina cada instante de su vida, no solo en lo personal, sino también en lo profesional.

Al ahondar en sus declaraciones, Juan habló de lo importante que fue para ambos dar este paso, algo que ha tomado mucha relevancia hasta este momento. “Fue una decisión muy importante en nuestras vidas y fue una decisión trascendental. De hecho creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, juntar mi vida a la vida de Paulina…”, explicó el intérprete. “Nos dimos cuenta de que ambos podíamos vivir solos sin ningún problema porque somos personas decididas, trabajadoras, gente echada para adelante, personas que no le hacemos daño a nadie, personas que tenemos ya muy hechas nuestras vidas, también, en el buen sentido…”.

©@juansolervalls



La pareja disfruta de compartir detalles de su vida juntos.

La motivación para vivir juntos

Juan también hizo mención de todos esos aspectos que ambos han considerado como importantes para dar el paso definitivo y vivir juntos. Seguro de que compartir su vida con Paulina es desde hoy una de sus mayores felicidades. “Sabemos hacia donde vamos, sabemos qué es lo que queremos, sabemos qué es lo que no queremos, sabemos lo que es sufrir en la vida cotidiana y eso fue lo que nos permitió tomar la decisión de vivir juntos, porque el hecho de que tú sepas que puedes vivir solo, sin ningún problema, pero que tu vida es mucho más feliz si estás con esa persona, que en mi caso es Paulina, nos llevó a tomar esa decisión. Soy mucho más feliz cuando estoy con Paulina que cuando estoy solo, y eso me gusta. Y sí, sí vivimos juntos…”, agregó.

©@paulinamercado007



Juan Soler dijo estar feliz de compartir su vida con Paulina bajo el mismo techo.

Descartan una boda

Felices por los términos en que se ha planteado su relación, Juan Soler y Paulina Mercado están seguros de no querer casarse. El actor expuso la principal razón detrás de esta decisión, orgullosos de los acuerdos que ambos han establecido en ese sentido. Cabe destacar que las dudas también surgieron por un anillo que él regaló a su novia meses atrás. “Ese anillo es un compromiso de vida, dentro tiene grabado por siempre, para siempre. No va a haber boda. No voy a permitir que una persona a quien yo no le intereso, que sería un juez, me diga que estoy casado”, dijo el intérprete en una charla concedida al programa televisivo Hoy.