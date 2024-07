Conmovida, Paulina Mercado revela la dura petición que le hizo a Juan Soler antes de su cirugía

A finales de 2023 Paulina Mercado atravesó por una situación de salud complicada, tras haber sido programada a una cirugía para que le fuera retirado un tumor de la cabeza. Aunque por fortuna todo salió bien, la conductora del programa Sale El Sol recuerda que tomó sus previsiones, entre ellas la de preparar su testamento y dejar una importante instrucción a su novio, Juan Soler, quien nunca se apartó de su lado. Con el corazón en la mano, la presentadora habló de esta situación conmovedora, así como de los problemas de salud que ha enfrentado en varias ocasiones. A pesar de todo, admite sentirse fuerte en estos instantes, una etapa en la que ha alcanzado la madurez y la seguridad para actuar con firmeza.

© @juansolervalls Juan Soler no se apartó de Paulina tras su diagnóstico.

Lo que Paulina le pidió a Juan Soler

Con total claridad, Paulina recordó los instantes previos a su cirugía. Aquel día, cobijada por el amor de sus seres queridos, reflexionó y no se cerró a la realidad. En el fondo, sabía que cualquier cosa podía suceder y decidió actuar a partir de ello. “Cuando llega el día de la operación yo realmente estaba tranquila, cuando me estaban llevando al quirófano Juan no me soltaba la mano, estaba conmigo, y cuando nos tuvimos que separar (le dije): ‘Adiós, te amo, adiós’…”, contó durante una entrevista concedida a Sale El Sol en un segmento en el que habló de varios aspectos de su vida personal.

Frente a ese escenario y a punto de ser intervenida, Paulina no quiso perder el tiempo y pidió a Juan cumplir con una importante instrucción si algo no resultaba favorable en la operación. Firme y segura de su decisión, expresó su deseo sin ningún titubeo, según recuerda. “De repente le dije: ‘Juan, ven tantito. Yo a este mundo me vine a reír, me vine a pasarla bien, vine a amar, vine a ser amada, vine a disfrutar, prométeme que si ya no puedo hacer esas cosas me vas a soltar’…”, reveló en la conversación, tras haber compartido que su médico le indicó operarse luego de detectar el crecimiento del tumor que también se había movido de lugar.

© @paulinamercado007 Paulina dejó todo preparado por si la cirugía no resultaba favorable.

Una mujer resiliente

Sincera, Paulina además habló de las diversas situaciones de salud que ha enfrentado. A pesar de todo, nunca se ha dado por vencida y vive muy agradecida por la satisfacción de estar bien y haber superado cada episodio. “Yo he tenido temas de salud peculiares. Tuve una trombosis cerebral, tuve un infarto cerebral y por el infarto cerebral me operaron corazón porque se me fue un coágulo al cerebro y tenía un tema en el corazón, tengo un aparatito en el corazón, después tuve meningitis viral. Yo estoy viva gracias a Dios y porque algo tengo que hacer aquí, todavía no lo sé, pero estoy descubriendo qué cada día…”, aseguró.

© IG @juansolervalls Paulina Mercado y Juan Soler han logrado consolidar una relación basada en la confianza y el respeto.

Más allá de las circunstancias y del inevitable paso del tiempo, Paulina ha revelado cómo asume esta situación, motivada por ser mejor cada día y orgullosa de la madurez que ha logrado consolidar a partir de sus múltiples experiencias de vida. “No tengo miedo a envejecer, tengo miedo a cómo envejecer, y no me refiero a la cana, me refiero a la actitud. Hoy me siento más viva que nunca, cuando más he gozado la vida es en esta etapa. Ya sabes lo que quieres, ya sabes lo que no quieres, no te importa quedar bien…”, dijo en la reveladora conversación, para luego afirmar de manera contundente: “No me da miedo a la muerte, me da miedo no vivir…”, expresó.