El romántico detalle con el que Juan Soler sorprendió en vivo a Paulina Mercado

La autenticidad con la que viven su historia de amor ha hecho que Paulina Mercado y Juan Soler conecten de una manera muy especial con el público que, desde su flechazo en Sale el sol, está al pendiente de la evolución de este noviazgo. Luego de unos días en su natal Argentina, donde lo vimos disfrutar al máximo de su nieta Alfonsina, Juan Soler regresó a México donde esta mañana sorprendió a su novia en vivo. En complicidad con la producción del matutino de Imagen Televisión, Juan Soler el actor regresó al foro donde Cupido los flechó.

© IG @juansolervalls El actor sorprendió a su novia con un ramo de flores en vivo

¡Sorpresa en el trabajo!

Como parte del especial sobre la Línea de vida de Paulina Mercado, la presentadora recibió la visita sorpresa de su novio quien, con un ramo de flores, ingresó al set donde se graba el matutino, en el que sus caminos se cruzaron: “¿Qué hace aquí, amor?”, dijo emocionada la presentadora al ver al galán de telenovelas: “Me dijeron que iba a ser un programa especial en el que ibas a contar todos nuestros secretos y dije: ‘Tengo que ir’”, comentó Soler con la simpatía que lo caracteriza.

Más enamorado que nunca, Juan Soler confesó que el foro de Sale el Sol le trae los más bonitos recuerdos del inicio de su relación: “Hicimos una gran pareja. Este programa me enseñó, antes de conocer a Paulina, a verla a través de los ojos de las otras personas, luego, cuando tuve la oportunidad de conocerla de primera mano dije: ‘Esa mujer quiero en mi vida’ y se me dio, soy un hombre muy afortunado”, dijo sobre su novia con quien, recientemente, disfrutó de unas vacaciones en Europa.

Después de echar un vistazo al pasado y recordar cómo inició su romance, Juan Soler confesó qué es lo que más le atrae de Paulina: “Me gusta mucho la actitud que tiene, la alegría con la que encara todos los días la vida, me encanta su generosidad, me gusta lo leal que es, posee valores que muy poca gente tiene, realmente”, dijo el actor, mientras miraba enamorado a su novia.

© IG @juansolervalls Paulina reconoció que su relación con Juan Soler fue una sorpresa, incluso para ella

Un amor único

Durante este especial de la línea de vida de Paulina Mercado, la conductora describió su relación con Juan como una gran sorpresa de vida: “Me encanta vivir, porque todo lo que he dicho que no voy a hacer, lo hago. Yo había dicho que nunca estaría con un actor, porque con un actor guapo, famoso, ves a todas las guapas del mundo, que atrae a muchísima gente, desde mi inseguridad dije que jamás, tampoco con un extranjero dije que no, vivir con un cuate, jamás, ¿comprometerme con alguien?, jamás me comprometería y Juan ve vino a romper todas estas creencias”, reconoció la presentadora.